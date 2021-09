Le sentiment du marché de la crypto chute pour la quatrième semaine consécutive

Source : iStock / Koonsiri Boonnak

Le sentiment du marché des crypto-monnaies poursuit la baisse qui a commencé fin août. Le score moyen sur 7 jours du sentiment du marché de la cryptographie mobile pour les dix principaux actifs de cryptographie est désormais de 5,43, contre 5,58 il y a une semaine, selon le service d’analyse du sentiment du marché Omenics.

Sans surprise, presque tous les scores de pièces sont dans le rouge au moment d’écrire ces lignes. La plus forte baisse est observée par la monnaie binance (BNB), ayant chuté de près de 14%. Une seconde éloignée est la baisse de 5% du maillon de chaîne (LINK), suivie de près par les 5% de XRP. Tether (USDT) n’est pas loin derrière avec une baisse de son score de près de 5%, tandis que le bitcoin (BTC) est en baisse de 3,5%. Uniswap (UNI), ethereum (ETH) et cardano (ADA) ont chuté respectivement de 3 %, 1 % et 0,8 %.

Les deux pièces dont les scores ont augmenté la semaine dernière sont le polkadot (DOT) avec une augmentation de 3% et la pièce USD (USDC) avec une augmentation de 2%. Notamment, tout en ayant le score global le plus bas, l’USDC a également été le seul gagnant la semaine dernière.

Trois pièces restent dans la zone positive, comme il y a une semaine, mais avec quelques différences. Bitcoin et ethereum ont depuis chuté, tandis que le score de polkadot a augmenté. De plus en plus de pièces sont tombées en dessous du score de 5, avec LINK, ADA et UNI dans la plage 5,3-5,6 et XRP, BNB, USDT et USDC dans la plage 4,3-4,8.

Changement de sentiment entre les 10 premières devises* :

Interprétation de l’échelle de score :

– 0 à 2,5 : très négatif

– 2 à 3,9 : zone un peu négative

– 4 à 5.9 : zone neutre

– 6 à 7,49 : zone un peu positive

– 7,5 à 10 : zone très positive.

Source : Omenics, 10h50 UTC

Rien qu’au cours des dernières 24 heures, le score d’envoi global pour ces mêmes dix pièces a également chuté. Le score moyen sur 24 heures est désormais de 5,2, contre 5,47 lundi dernier, s’éloignant progressivement de la zone positive qu’il avait atteinte le mois dernier. Toutes les devises à l’exception de l’USDC, dont le score a augmenté de 4%, sont au rouge. La baisse quotidienne la plus élevée est enregistrée par Ethereum, à -10%, avec XRP et BNB loin derrière, ayant chuté de 9% et 8%, respectivement. Bitcoin a chuté de 7%, tandis que les pièces restantes ont chuté entre 7% et 2%.

BTC, ETH et DOT sont toujours les trois seuls dans la zone positive, mais ETH est maintenant au bord du gouffre avec un score de 6, tandis que DOT l’a dépassé avec 6,3, se classant deuxième derrière BTC 6,5. Trois autres pièces ont des scores compris entre 5,1 et 5,4, et bien que le BNB soit tombé à près de 4, aucune pièce n’est dans la zone négative.

Changement quotidien du score Bitcoin au cours du dernier mois :

Source : Omenics

En regardant maintenant les performances sur 7 jours des 25 pièces en dehors de la liste des 10 premières, nous voyons que la plupart de leurs scores ont chuté au cours de cette période. Seuls quatre ont augmenté : tron ​​(TRX) (7%), Synthetix (SNX) (5%), algorand (ALGO) (1,5%) et REN (1%), tandis que cosmos (ATOM) n’a pas changé. En ce qui concerne les baisses, la plus élevée d’entre elles est de 14%, comme le constate yearn.finance (YFI), et plusieurs autres ont également des baisses à deux chiffres. Le plus petit glissement est de 0,4% OMG. Pendant ce temps, ALGO, ATOM, TRX et crypto.com (CRO) sont tous dans la zone positive, dix sont compris entre 5 et 5,9 et les autres sont en dessous. Bien que nem (XEM) soit proche avec son score de 4, aucune pièce n’est dans la zone négative.

____

* – Méthodologie :

Omenics mesure le sentiment du marché en calculant le sentscore, qui agrège le sentiment des actualités, des médias sociaux, de l’analyse technique, des tendances virales et des fondamentaux des pièces sur la base de ses algorithmes propriétaires.

Comme l’explique son site Web, “Omenics agrège les articles d’actualité sur la mode et les publications virales sur les réseaux sociaux dans une plate-forme de données tout-en-un, où vous pouvez également analyser le sentiment du contenu”, puis ajoute : “Omenics combine les 2 indicateurs de l’actualité et des médias sociaux sentiment, avec 3 secteurs verticaux supplémentaires pour l’analyse technique, les fondamentaux des pièces et les rumeurs, ce qui permet au sentscore de présenter un aperçu de chaque pièce. ” Pour l’instant, ils évaluent 35 actifs cryptographiques.