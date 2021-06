« Le sentiment est mauvais. Nous n’avons pas atteint l’objectif “

20/06/2021

Le à 23:58 CEST

Il était une épave nerveuse pendant le match. Il a fini par laisser ses cordes vocales encourageant ses joueurs à la recherche d’un but qui forcerait la prolongation et qui n’a finalement pas abouti. Au bout de quatre-vingt-dix minutes, François S’est effondré. Les mots andalous l’étouffaient, avec une boule dans la gorge et des émotions en surface, il s’est présenté devant les médias. « Le sentiment est mauvais. Comment ce sera. Nous n’avons pas atteint l’objectif & rdquor;, a déclaré l’entraîneur de Gérone en salle de presse.

L’entraîneur a félicité Rayo Vallecano pour sa promotion en première, bien qu’il en ait laissé quelques-uns mais au triomphe du Madrid à Montilivi. « Son gardien a été très bon. Nous avons eu des occasions claires, mais en deuxième mi-temps, le match a été beaucoup interrompu. Je ne vais pas l’apprécier parce que tout le monde l’a vu. Je n’ai pas vu les mains de Saveljich en direct, a-t-il déclaré. Quant au jeu lui-même, François il considérait que la première mi-temps était très mauvaise et que deux erreurs coûtaient deux buts. En deuxième mi-temps, l’équipe « a réussi à se reconstruire & rdquor ;.

le vestiaire, coulé

Il était plus difficile pour l’entraîneur andalou de parler de ses joueurs et de leur état d’esprit. « Vous pouvez imaginer comment est le vestiaire, c’est un bâton. Nous avons beaucoup ramé, nous étions très excités de retourner à Primera. C’était une finale. Nous sommes foutus. Les joueurs, le club, les supporters, tout le monde, mais demain il faut se lever, il n’y en a pas d’autre, a claqué le coach.

Avec celle d’hier, Gérone est tombée en deux finales pour cause de promotion en moins de dix mois : « Ce n’est pas une épine au milieu, c’est une épée que j’ai. Bien que ce soit le sport. L’impulsion doit être plus forte. Nous n’avons pas d’autre & rdquor;. Francisco n’a pas assuré sa continuité la saison prochaine sur le banc de Montilivi. « Je n’ai pas le temps d’y penser. Je suis dans une boucle d’émotions. Mes joueurs et mes fans sont très foutus. Il sera temps de s’asseoir avec le club. Nous avons traversé beaucoup de choses cette saison et c’est le seul putain de jeu (sic) que nous ayons perdu depuis de nombreux mois & rdquor ;.