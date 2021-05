Le sentiment haussier commence à s’estomper après le sommet historique d’Ethereum à 4200 $

Compartir

Le prix de l’Ethereum a grimpé à 4200 $, mais les données sur les dérivés reflètent une baisse du sentiment haussier des traders à terme et d’options Ether.

Les dernières semaines ont été stupéfiantes pour Ether (ETH) alors que la crypto-monnaie a bondi de plus de 80% pour atteindre un sommet historique de 4200 $. Même après une correction de 7%, les gains cumulés en 2021 sont supérieurs à 300%, et Ether a actuellement une capitalisation boursière supérieure à 450 milliards de dollars.

Face à une performance aussi époustouflante, ni la prime sur les contrats à terme, ni l’indicateur de peur et de cupidité pour les options ne signalent un optimisme extrême sur le marché. Ces données amèneront probablement certains analystes à se demander si les traders perdent confiance dans les futures perspectives de prix de l’Ether.

Prix ​​de l’éther sur Coinbase, USD. Source: TradingView

Citant la justification de la course haussière actuelle conduirait à une longue liste, y compris le lancement de contrats à terme CME, la vente de «obligations numériques» de la Banque européenne d’investissement, la mise à jour de Berlin et l’élasticité du bloc EIP-1559, plus de la les attentes haussières qui sont prévues sur les prochains taux vont brûler les attentes.

Le fait que les applications décentralisées atteignent 90 milliards de dollars de valeur nette tandis que les soldes d’Ether d’échange de crypto-monnaie ont chuté à des niveaux records ajoute une demande supplémentaire pour Ether et soutient le récit haussier actuel.

Les traders professionnels ont également exprimé leur intérêt car l’intérêt ouvert des contrats à terme sur Ether a dépassé 10 milliards de dollars. Dans le même temps, le dépôt de VanEck auprès de la SEC pour un fonds négocié en bourse (ETF) ETH démontre en outre que les perspectives haussières d’Ether restent solides.

La prime des contrats à terme sur l’éther est inférieure à la moyenne récente

Pour confirmer si le sentiment des investisseurs a chuté lorsque Ether a atteint son plus haut niveau historique, la prime mensuelle sur les contrats, connue sous le nom de base, doit être surveillée. Contrairement aux contrats perpétuels, ces contrats à terme à calendrier fixe n’ont pas de taux de financement. Par conséquent, son prix sera très différent de celui des échanges au comptant réguliers.

En mesurant l’écart de prix entre les contrats à terme et le marché au comptant régulier, un trader peut mesurer le niveau d’optimisme du marché. À condition qu’il y ait un optimisme excessif de la part des acheteurs, le contrat à terme de trois mois se négociera à une prime annualisée de 20% ou plus (base).

OKEx 3-Month Ether Futures Base. Source: Skew

Comme indiqué ci-dessus, la prime annualisée actuelle de 23% est inférieure à la moyenne et bien loin du sommet du 13 avril à 47%. À cette époque, Ether avait accumulé un gain de 52% en trois semaines alors qu’il s’approchait de 2400 $.

Un niveau de base de 23% flirte avec un optimisme extrême, mais compte tenu du récent rallye, on s’attendrait à un nombre beaucoup plus élevé. Par conséquent, il faut également évaluer comment les traders d’options évaluent le risque à la baisse.

Le principal indicateur de risque des options est neutre

Pour évaluer le niveau d’optimisme d’un trader après qu’Ether ait atteint le sommet historique de 4200 $, l’écart delta de 25% doit être examiné. Cet indicateur fournit une analyse fiable de la «peur et de la cupidité» en comparant côte à côte des options d’achat (d’achat) et de vente (vente) similaires.

La mesure deviendra positive lorsque la prime des options de vente neutres à baissières sera plus élevée que les options d’achat à risque similaire. Cette situation est généralement considérée comme un scénario «effrayant». D’un autre côté, un biais négatif se traduit par un coût de protection plus élevé à la hausse et pointe vers une tendance haussière.

Options Ether 30 jours Déviation Delta de 25% Source: laevitas.ch

Le graphique ci-dessus montre l’indicateur en négatif 10, qui est considéré comme une zone neutre à haussière. Comme il gravite vers moins 20, il est généralement considéré comme une impulsion de «cupidité», qui a eu lieu le 9 mai lorsque Ether a atteint son plus haut niveau.

Les deux indicateurs dérivés sont à la limite d’une zone neutre à haussière, inhabituelle après une performance stable et positive. Par conséquent, on peut conclure qu’il n’y a littéralement pas de «surexcitation» de la part des commerçants professionnels.

Certains pourraient dire que c’est une vue “à moitié pleine” de l’opportunité d’effet de levier des acheteurs potentiels.

Cependant, les mêmes données peuvent être interprétées comme un manque de confiance de la part des traders professionnels, alimentant les espoirs des ours d’une éventuelle correction du prix de l’Ether. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de savoir pour le moment car il n’est pas clair dans quel délai le problème des frais d’Ethereum pourra être résolu.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.