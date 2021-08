Le sentiment immobilier est optimiste après la deuxième vague de pandémie

Avec le type de résilience dont nous avons été témoins dans le secteur, en particulier au cours des derniers trimestres, le sentiment futur semble optimiste.

La deuxième vague de la pandémie a modifié l’humeur future des investisseurs immobiliers du pays. Grâce à une baisse significative des cas de Covid depuis mai 2021, il y a une recrudescence des nouveaux lancements et on assiste à de bonnes ventes. Sur le plan macroéconomique, le taux de reprise montre une accélération significative. Les perspectives des parties prenantes sur la dynamique économique globale et la disponibilité du crédit sont positives en raison de l’évolution des événements macroéconomiques.

Avec le type de résilience dont nous avons été témoins dans le secteur, en particulier au cours des derniers trimestres, le sentiment futur semble optimiste. 2020 a été l’année qui a tout changé ; et 2021 a vu une plus grande résilience, une insurrection numérique et une invention qui rendront le changement « meilleur ». Alors qu’en 2021, nous ne pourrons peut-être pas surmonter les obstacles d’une économie touchée par la pandémie dans son intégralité, les bases d’une reprise sectorielle ont déjà été jetées.

Malgré des interruptions, l’absorption d’espace de bureaux s’est améliorée par rapport à l’année précédente. L’activité de location a augmenté dans la région de Delhi-NCR, en particulier depuis juin 2021. En raison de la forte croissance de l’emploi et de la probabilité de futures inscriptions en FPI, les investisseurs recherchent des actifs de bureaux de haute qualité qui sont très demandés. Pour préserver la stabilité des revenus, les investisseurs recherchent des actifs offrant des rendements supérieurs et constants. Parallèlement, l’atonie persistante du potentiel d’investissement du marché immobilier résidentiel et les risques associés au cycle de réinvestissement encouragent davantage d’investissements immobiliers commerciaux.

Les investisseurs obtiennent les rendements stables et fiables qu’ils attendent des immeubles de bureaux situés dans des immeubles de catégorie A et même des installations logistiques. Alors que de plus en plus de personnes travaillent à domicile, les métriques des produits évoluent. Alors que les actifs de bureaux devraient continuer à attirer le plus d’investissements, les actifs défensifs tels que la logistique et les centres de données devraient prendre de l’importance. Au fur et à mesure que l’économie s’améliore, les investissements dans le commerce de détail et l’hôtellerie s’accéléreront également.

Sans aucun doute, la deuxième vague a ralenti le processus de reprise. La demande au deuxième trimestre 2021 a considérablement diminué par rapport à la même période en 2020, qui avait été marquée par un verrouillage national complet au lendemain du premier tour de l’épidémie de COVID-19. Bien que le secteur soit techniquement mieux préparé pour faire face au virus après un an, l’intensité de la deuxième vague a sapé la confiance des consommateurs et ralenti la reprise.

Cependant, contrairement à l’année dernière, il y a cette fois une lueur d’espoir dans la disponibilité des vaccins tant attendus. Alors que la demande a ralenti en avril et mai 2021, elle a repris en juin 2021, indiquant un retour plus rapide au cours des trimestres suivants. Par rapport au deuxième trimestre 2020, lorsque des conditions de verrouillage comparables existaient, les ventes à Delhi NCR ont été multipliées par 1,5 ; les ventes de juin 2021 représentaient environ la moitié de toutes les ventes du deuxième trimestre 2021. Au deuxième trimestre 2021, la RCN de Delhi a contribué à environ 20 % aux ventes nationales globales, juste derrière Mumbai avec un peu plus de 20 %. Alors que la campagne de vaccination continue de renforcer le pays et que la banque centrale maintient sa position de soutien, fixant les taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas, la demande résidentielle devrait reprendre fortement au cours des prochains trimestres.

(Par Navdeep JP Sardana, fondateur, Elite Landbase Pvt Ltd)

