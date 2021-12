Le « sentiment insensé » de Max Verstappen en tant que champion du monde

Max Verstappen a finalement atteint le sommet de la Formule 1, qualifiant le sentiment de cet accomplissement de « fou ».

Verstappen avait vu son avance au sommet du classement des pilotes réduite par Lewis Hamilton alors que la saison touchait à sa fin, culminant avec la participation du duo à la finale à Abu Dhabi au niveau des points.

Hamilton était en passe de terminer son retour, mais une période de Safety Car en fin de course a complètement inversé la tendance, permettant à Verstappen de dépasser Hamilton dans le dernier tour et de devenir champion du monde pour la première fois.

Interrogé par Sky F1 pour résumer ce qu’il ressentait, Verstappen a déclaré : « C’est juste fou, mon objectif quand j’étais petit était bien sûr de devenir pilote de Formule 1 et vous espérez gagner, vous espérez être sur le podium.

« Quand ils jouent l’hymne national, vous espérez qu’un jour ils joueront le vôtre et quand vous vous tenez ici, et qu’ils vous disent que vous êtes le champion du monde, c’est quelque chose d’incroyable.

« Surtout aussi mon père, le moment spécial que nous avons eu ici [before the podium], toutes les choses vous reviennent à l’esprit tout au long de toutes les années que vous passez ensemble, en voyageant bien sûr dans ce but.

« Et vous êtes ici ensemble, tout s’enchaîne dans le dernier tour, fou, ces gens, toute mon équipe, ma famille, mes amis, mes meilleurs amis de la famille, les gens avec qui j’ai grandi, depuis le karting, et ceux qui m’a poussé là où je suis aujourd’hui, la plupart d’entre eux étaient ici.

« Cela semble tout simplement incroyable, honnêtement. »

Verstappen a constitué toute une armée de fans qui, à leur actif, suivent le Néerlandais tout au long du calendrier de la Formule 1.

Et Verstappen espère qu’ils continueront à le soutenir pendant de nombreuses années à venir.

« C’est incroyable de voir tout cet orange, mais partout dans le monde où ils m’ont soutenu, tout au long de ma carrière, et surtout bien sûr en Formule 1 », a-t-il déclaré.

« Ce soutien est tout simplement incroyable et j’espère pouvoir le faire pendant très longtemps avec le soutien de mes grands fans. »

Alors que ses chances de devenir champion du monde continuaient de croître, Verstappen n’a fait qu’impressionner davantage par sa capacité à performer sous une pression intense.

À Abu Dhabi, cela aurait facilement pu devenir trop car le titre semblait presque certain de revenir à la maison avec Hamilton à un moment donné, mais Verstappen n’a pas perdu espoir et a été récompensé pour avoir gardé la foi.

« Je pense bien sûr que vous êtes nerveux pour Abu Dhabi, mais d’un autre côté, c’est juste une autre course où vous voulez bien faire », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a dit qu’il ne semblait pas avoir de problème avec la pression, ou du moins le cache à ses rivaux.

« Mais bien sûr, vous savez que le résultat peut déterminer [if] vous êtes premier ou deuxième, tout au long de la course, j’ai juste essayé de continuer à pousser, j’ai essayé de continuer à y croire même si ça n’en avait pas l’air, et puis parfois des miracles se produisent.

Sur la piste Verstappen et Hamilton se sont affrontés à plusieurs reprises, notamment à Silverstone et Monza où ils se sont retrouvés impliqués dans de lourdes collisions.

Verstappen a même admis qu’il y avait eu des moments au cours de la campagne où les deux hommes se détestaient.

Cependant, un respect sain était toujours là, et Verstappen a déclaré que le combat que Hamilton et Mercedes ont mené cette saison était formidable pour les fans.

« Lewis est un pilote incroyable, un compétiteur incroyable », a déclaré Verstappen.

«Ils nous ont vraiment rendu les choses vraiment très difficiles, et je pense que tout le monde a adoré le voir.

«Bien sûr, les deux équipes sont l’une contre l’autre et nous avons eu des moments difficiles, mais je pense que cela fait partie du sport et c’est de l’émotion, tout le monde veut gagner.

« Et ça aurait pu aller dans les deux sens bien sûr, mais c’est sûr que l’année prochaine nous reviendrons et réessayerons. »