Le « sentiment irréel » de Mick Schumacher au début de la saison 2021

Mick Schumacher a offert quelques réflexions supplémentaires sur sa première campagne en Formule 1, rappelant le sentiment « irréel » qu’il avait au Grand Prix de Bahreïn.

Le P16 de Schmuacher sur le circuit international de Sakhir, dernier des finishers à cette occasion, lui donnerait un assez bon aperçu de ce à quoi s’attendre au cours de la saison alors que Haas a décidé de mettre tous ses œufs dans le panier 2022 et de ne pas développer le 2021. voiture du tout.

Mais malgré la lutte contre les restrictions évidentes, Schumacher a quand même réussi à impressionner au cours de son année recrue, à tel point qu’il s’est en fait faufilé dans le top 10 des pilotes de l’année, tel que voté par ses collègues pilotes sur la grille.

De retour à Bahreïn, Schumacher a été un peu submergé par un sentiment surréaliste alors qu’il sortait du garage Haas pour la première fois pour courir.

« Je me souviens du sentiment, je me souviens de la façon dont c’était la première fois, et je peux vous dire que c’était très irréel au début », a déclaré Schumacher lors d’un Q&R de fin de saison avec l’équipe Haas.

« Et évidemment, cela est rapidement devenu réalité et maintenant cela semble toujours irréel, mais cela semble beaucoup plus amusant maintenant qu’avant, donc cela devient de plus en plus amusant chaque jour. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était à ce moment-là que sa carrière en Formule 1 est devenue réelle, sur la grille de départ de la première course à Bahreïn, il a répondu : sur, que j’essayais juste de vraiment me concentrer sur mon travail et d’essayer de tout faire correctement.

Schumacher a également fait l’éloge de ses coéquipiers chez Haas pour l’avoir aidé à s’adapter à la Formule 1 lors de sa saison recrue.

« Je pense qu’ils m’ont énormément aidé à bien des égards et je pense que le principal pour moi est à quel point je me sens à l’aise », a-t-il déclaré.

« Et ils m’ont aidé à m’aligner sur la course en Formule 1, ils m’ont aidé à devenir un meilleur pilote dans l’ensemble et une meilleure personne, donc je dois les remercier beaucoup pour cela. »

Le fils du septuple champion du monde, Michael, a également choisi le Grand Prix du Portugal à Portimao comme un moment clé dès le début de sa voiture de Formule 1, se battant au mérite contre Nicholas Latifi dans la Williams.

« C’était la première fois que je me battais vraiment et j’ai vraiment beaucoup aimé ça », a-t-il déclaré.

« Je pense que c’était super, évidemment c’est un peu différent de toutes les catégories juniors, mais j’ai senti qu’avec ça, je viens d’avoir un bon avant-goût de ce que ce sera, espérons-le, l’année prochaine. »

Monaco a également rappelé de bons souvenirs…

« C’était une sensation folle, évidemment la piste est assez impressionnante et courir dessus était bien », a déclaré Schumacher.

« Et je pense que si je me souviens bien, le dépassement que j’ai eu sur Nikita était le seul de la course, donc c’était bien. »