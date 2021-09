Le septième d’Andy Ibáñez est venu contre les Orioles de Baltimore

Avec un jour de repos hier pour Andy Ibáñez, c’était un élixir pour son bois, car aujourd’hui il a frappé un coup de circuit lors de son premier at-bat, pour contribuer à la victoire 7-4 des Texas Rangers sur les Orioles de Baltimore, à la clôture de la série du week-end de la MLB.

Duel d’équipes éliminées il y a longtemps dans la saison, et avec la tête tournée vers la saison 2022, les deux équipes qui occupent la dernière place dans leurs divisions respectives de la Ligue américaine ont mis fin à leur dernière confrontation. Mais le fait qu’il occupe est la performance que le Cubain né sur l’île de la Jeunesse, à Cuba, a montré.

Andy a montré tout son arsenal de bon athlète qu’il est. Il a participé à 65 matchs dont 59 en tant que régulier, répartis dans diverses responsabilités, 11 matchs au premier but, 29 au deuxième pad, 10 au troisième but, une fois au champ extérieur (LF) et 14 comme frappeur désigné. Bien qu’il ait joué à plusieurs positions, l’utilitaire cubain n’a foiré que trois fois (deux au deuxième but et un au troisième but).

Mais toutes ces responsabilités envers la défense ne lui ont pas permis de diminuer ses performances depuis la surface des frappeurs, en septembre, au retour de la blessure qui lui a fait rater 22 matchs, il est intervenu dans huit matchs, et dans la moitié d’entre eux s’est connecté incontesté, chaque fois qu’il a réussi à compiler sans conteste, il l’a fait en connectant deux ou plus. Mais pour le mois, il n’a réussi qu’un seul doublé supplémentaire dans une défaite contre les Yankees de New York.

Aujourd’hui, à son premier au bâton, il a frappé son septième circuit de la saison avec un coéquipier en circulation, pour mettre son équipe en tête et réaliser les deux premiers points produits du mois de septembre, et en ajouter 21 tout au long de la saison.

Bien qu’il reste beaucoup de choses et que l’histoire s’écrive chaque jour, Andy continue de montrer avec sa performance qu’il est prêt pour sa première apparition dans l’équipe le jour de l’ouverture de sa carrière en MLB.