Le séquençage du génome du SRAS-CoV doit être accéléré

Il y aura plus de variantes et de mutants qui pourraient venir et le pays avait suffisamment de capacité pour effectuer le séquençage du génome et planifier une réponse de santé publique sur cette base, a déclaré Swarup.

Le consortium indien SARS-CoV-2 Genomic (INSACOG) a séquencé 15133 génomes du SRAS-CoV provenant de voyageurs internationaux positifs à Covid et d’échantillons communautaires à travers les États, a déclaré le Dr Sujeet Singh, directeur du National Center for Disease Control. Les variantes du virus se sont maintenant propagées à travers le pays, le Punjab signalant la variante britannique (B.1.1.7), le Maharashtra a vu les variantes indiennes (B1.617) tandis que Delhi a à la fois la variante britannique et les variantes indiennes prédominantes et d’autres le sont se déroule toujours. Le Bengale occidental rapporte la nouvelle triple variante (B.1.618).

L’INSACOG est un consortium de dix laboratoires nationaux, mis en place par le ministère de la Santé et du Bien-être familial et le département des biotechnologies en janvier 2021 pour suivre les variations génomiques du SRAS-CoV-2. Pour faire la lumière sur la deuxième vague et les variantes et mutants émergents, le département de biotechnologie a organisé vendredi un webinaire sur le séquençage du génome du SRAS-Cov-19. Le Dr Renu Swarup, secrétaire de la DB, a déclaré lors du webinaire qu’ils intensifieraient le séquençage du génome à l’avenir. Il y aura plus de variantes et de mutants qui pourraient venir et le pays avait suffisamment de capacité pour effectuer le séquençage du génome et planifier une réponse de santé publique sur cette base, a déclaré Swarup.

Il est prévu d’étendre la surveillance génomique et cinq autres laboratoires se joindront. S Das, directeur, Institut national de génomique biomédicale, a déclaré que le séquençage du génome pourrait être accéléré et que plus de centres de séquençage pourraient être ajoutés, mais cela dépend de la disponibilité des machines, de la main-d’œuvre et Provisions. La main-d’œuvre était infectée, ce qui affectait sa disponibilité, tandis que l’approvisionnement en réactifs posait problème, a déclaré Das. L’objectif de 5% fixé pour le séquençage dans le pays était loin d’être atteint.

Les scientifiques et les experts en santé publique qui ont pris la parole lors du webinaire ont déclaré que la bonne nouvelle pour le pays était que les vaccins indiens – Covshield et Covaxin – étaient en mesure d’offrir une protection contre ces mutants. Ceci était basé sur les études préliminaires menées par le Center for Cellular and Molecular Biology, basé à Hyderabad.

Priya Abraham, directrice de l’Institut national de virologie, a déclaré que toutes ces variantes étaient détectées par les tests RT-PCR. La RT-PCR resterait la pierre angulaire du diagnostic et continuera d’être la référence pour détecter le virus et les variantes de toutes sortes. Apaisant les craintes concernant toutes les variantes, Abraham a déclaré qu’un masque peut combattre tous les types de variantes et que le respect d’un comportement approprié à Covid était nécessaire.

Le variant indien double mutant porte deux mutations (L452R et E484Q). Le mutant indien L452R a diminué la sensibilité à certains anticorps neutralisants tandis que E484K / Q a réduit l’efficacité des sérums et anticorps vaccinés. Les variantes préoccupantes sont la variante britannique qui a provoqué une augmentation de la transmission de 50% et une gravité accrue, la variante sud-africaine (B.1.351) a réduit la neutralisation des anticorps et a eu une transmission augmentée de 50% tandis que la variante brésilienne (PI) a réduit la neutralisation par les anticorps et aussi neutralisation réduite après vaccination.

