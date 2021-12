Le serpent californien extermine les lézards endémiques des îles Canaries

23/12/2021

Joan Lluís Ferrer

La couleuvre royale de Californie (Lampropeltis californiae), une espèce exotique envahissante qui se propage à grande vitesse aux Canaries depuis une vingtaine d’années, extermine rapidement les reptiles endémiques de Gran Canaria dans les zones de l’île où ledit serpent a été implanté. Particulièrement grave est le cas du lézard géant de Gran Canaria, qui s’éteint à 99% partout où le serpent envahissant arrive.

Cela a été rapporté par l’Institut des produits naturels et d’agrobiologie (IPNA-CSIC) dans un communiqué dans lequel il fait allusion aux conclusions d’un article que les chercheurs Julien C. Piquet et Marta López Darias ont publié dans la revue scientifique « Proceedings of the Société royale B : Sciences biologiques’.

L’étude « Escape from snakes : les reptiles importés engloutissent les lézards d’une île » décrit l’impact que l’introduction du serpent royal de Californie a sur les reptiles endémiques de Gran Canaria.

Ce serpent a été introduit à Gran Canaria en 1998 et depuis lors, sa population n’a cessé de croître, malgré les efforts pour contenir son expansion depuis 2009 par le gouvernement des îles Canaries et le Cabildo de Gran Canaria.

Serpent de Californie | Miteco

Ce prédateur envahissant se nourrit principalement de reptiles endémiques, en plus de consommer des rongeurs introduits, tels que des souris et des rats.

Cependant, bien qu’il y ait eu une évaluation précédente des effets que Lampropeltis californiae avait sur le lézard géant de Gran Canaria (Gallotia stehlini) dans une zone réduite, l’article a servi à évaluer quantitativement l’impact de cette espèce envahissante sur les populations de la trois reptiles uniques endémiques de l’île : le lézard géant susmentionné, le mulet de Gran Canaria, Chalcides sexlineatus, et la perenque de Boettger, Tarentola boettgeri.

L’IPNA-CSIC a souligné que les scientifiques ont découvert que les serpents se nourrissent de ces reptiles au point de les exterminer pratiquement de l’environnement naturel de Gran Canaria.

Rôle écologique du lézard géant de Gran Canaria

Le lézard géant est quasiment éteint dans les zones envahies par le serpent, puisqu’il y a 99% des individus disparaissent, tandis que les mulets de Gran Canaria diminuent en nombre de plus de 80% et les vivaces Boettger réduisent leur population de moitié.

Les chiffres mettent sur la table le grave impact écologique causé par ce serpent envahissant et dont les conséquences, si son expansion n’est pas stoppée, seront irréversibles et apporteront d’autres problèmes.

Lézard géant de Gran Canaria | Nick upton

Comme le soulignent Piquet et López-Parias, les trois reptiles menacés jouent un rôle écologique fondamental dans la nature des îles car certains d’entre eux sont essentiels à la reproduction des plantes et tous contrôlent l’équilibre démographique des invertébrés.

Par conséquent, sa disparition des écosystèmes de Gran Canaria provoquera un décalage, similaire aux défaillances causées par la défaillance d’une pièce dans un moteur.

« Les résultats ne laissent aucun doute sur les conséquences dévastatrices qu’a le serpent royal de Californie sur la fragile biodiversité de l’île », indique l’IPNA-CSIC dans son communiqué.

Dans l’ensemble, les chercheurs soulignent la nécessité de renforcer les mesures de contrôle de cette invasion dans l’archipel, notamment grâce à l’innovation et la technologie, qui permettent de contenir l’expansion à Gran Canaria et le contrôle des frontières, le transfert d’espèces et de marchandises entre les îles pour éviter leur passage vers d’autres territoires.

Dans ce contexte, un appel est lancé à Les citoyens de Gran Canaria collaboreront aux actions de contrôle du serpent royal californien en plus d’encourager la société canarienne en général à se conformer à la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes afin de protéger tous les écosystèmes et espèces exclusifs des îles Canaries.

Article de référence (en anglais) : https://www.nature.com/articles/d41586-021-03647-4

Stratégie de contrôle des serpents envahissants aux Canaries et aux Baléares : https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategiaofidiosenislas_tcm30-469581.pdf