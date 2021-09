Le Serpent Rogue veut que vous maîtrisiez l’alchimie

L’éditeur Team17 a annoncé aujourd’hui que le développement sur Le Serpent Rogue, un roguelike en monde ouvert des développeurs Sengi Games, a commencé, avec une date de sortie éventuelle dans le courant de 2022. L’annonce est venue avec une bande-annonce pour montrer l’apparence et l’ambiance du jeu.

Vous incarnez The Warden, un alchimiste portant un masque de médecin de la peste, alors qu’ils entreprennent d’affronter et de détruire Morbus, une force corrompue et le Serpent Rogue titulaire. Pour ce faire, The Warden exploite le pouvoir de l’artisanat pour renverser la situation en leur faveur pendant que vous explorez le monde dans son ensemble.

Le Serpent Rogue est un roguelike, et en tant que tel, tout est aléatoire, y compris les emplacements et les objets. Il présente également un monde où vos choix comptent et ont des conséquences potentiellement permanentes sur le jeu lui-même. Il y a même des allusions à plusieurs fins lorsque vous devenez le héros ou le méchant de cette histoire.

Voir le jeu en action via la bande-annonce révèle un monde qui prend vie avec un style artistique cel-shaded et un peu d’aide de potions alchimiques alors que The Warden en boit une et devient un géant capable d’affronter les plus gros ennemis. Ils utilisent également une torche pour disperser ce qui ressemble à de la corruption, arracher une mandragore hurlante du sol et se lier d’amitié avec un chien. Les environnements semblent également suggérer un monde grand ouvert qui encourage un grand nombre de styles de jeu différents.

Le combat du jeu semble très méthodique, mais avec des potions qui vous permettent de faire pencher la balance en votre faveur. En plus de la potion de transformation géante, il semble que le directeur sera capable de chevaucher des créatures comme des oiseaux géants pour gagner un avantage.

Le Serpent Rogue sortira sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC. Une démo est désormais disponible sur Steam.