Le serpent « tueur » poursuit ses proies partout alors que le commerçant s’enfuit

Avec une pause entre les clients, un commerçant en Inde a vérifié son téléphone portable et s’est assis sur le comptoir, mais il n’y est pas resté longtemps.

Le commerçant a levé les yeux dans le coin de sa petite confiserie dans le Madhya Pradesh et a remarqué ce que South West News Service a rapporté comme un serpent « tueur » pourchassant un rat.

Les images d’une caméra de surveillance montrent le commerçant faisant une sortie précipitée, et quelques instants plus tard, on peut voir le serpent chasser sa proie partout, et avec une vitesse remarquable.

Apparemment, le serpent n’a pas été assez rapide, car on peut le voir “vérifier de manière agressive les espaces dans les étagères des magasins dans le but de trouver le rat échappé”, a rapporté SWNS à propos de l’incident, qui s’est produit lundi.

Le serpent a vérifié partout. Il a même jeté un coup d’œil par la porte. Finalement, il a disparu entre les étagères à la fin des images.

Aussi sur FTW Outdoors: L’homme attaqué par un ours n’a pas eu le temps de réagir, mais son collègue l’a fait

SWNS a rapporté que le serpent aurait quitté le magasin, vraisemblablement encore affamé.

On ne sait pas de quel type de serpent « tueur » il s’agissait.