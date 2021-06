Le sérum de veau est-il utilisé dans les vaccins contre le coronavirus? Le gouvernement publie des éclaircissements sur l’utilisation du sérum dans le vaccin Covaxin

Il a également indiqué que le sérum de veau est particulièrement bénéfique pour faciliter la croissance d’un virus ou de micro-organismes pathogènes difficiles à cultiver.

À la suite d’informations circulant sur Internet concernant l’utilisation possible du veau nouveau-né dans Covaxin, le gouvernement central a précisé que le vaccin Covaxin ne contient pas le sérum du veau nouveau-né. Le gouvernement a réitéré que le sérum de veau ainsi que celui d’autres animaux ne sont utilisés que dans le processus de développement d’un vaccin. Le sérum est utilisé pour développer le virus, les bactéries ou d’autres agents pathogènes vitaux en laboratoire. Il a également déclaré que bien qu’il soit utilisé dans le processus de développement d’un vaccin puissant, le vaccin n’utilise en aucune manière le sérum comme l’un des ingrédients, a rapporté l’Indian Express.

Comment les vaccins sont-ils développés ?

Le type de vaccin développé par Bharat Biotech, basé à Hyderabad, utilise l’aide du virus responsable de la maladie pour déclencher une réponse immunitaire chez les êtres humains. Le vaccin injecté n’est rien d’autre que le virus causant la maladie qui a été tué ou inactivé mais a toujours la capacité de déclencher une forte réponse immunitaire. Cependant, le virus responsable de la maladie doit être développé en laboratoire. Les développeurs du vaccin tentent de créer un environnement propice, semblable à un corps humain infecté, qui aide le virus responsable de la maladie à se développer. Pour créer un environnement propice, les développeurs ont besoin de sucres et de molécules de sel spécifiques extraits d’animaux comme les chevaux, les vaches, les chèvres ou les moutons, a rapporté l’Indian Express.

Le sérum animal reste-t-il donc une partie du vaccin ?

Une fois que le virus causant la maladie s’est suffisamment développé dans l’environnement riche en nutriments, le virus est soumis à plusieurs étapes de purification et il ne reste plus aucune trace des nutriments réels qui ont aidé à la croissance du vaccin causant la maladie. Ainsi, la forme finale du vaccin ne constitue pas de traces animales.

Pourquoi le sérum de veau ?

Selon la Food and Drug Administration des États-Unis, des parties du corps du sérum de vache sont utilisées dans le processus de vaccination, car l’animal est gros, facilement disponible et contient certains des produits chimiques et enzymes les plus vitaux. Le site Web de la FDA américaine mentionne la vache comme un animal contenant des acides aminés et des sucres tels que le galactose. Il a également indiqué que le sérum de veau est particulièrement bénéfique pour faciliter la croissance d’un virus ou de micro-organismes pathogènes difficiles à cultiver.

