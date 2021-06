Le Serum Institute commence la production du vaccin Covovax Covid-19 dans l’usine de Pune

in

“Le vaccin a un grand potentiel pour protéger nos générations futures de moins de 18 ans”, a déclaré Poonawalla.

Le Serum Institute of India (SII) a commencé à fabriquer le premier lot du vaccin Covovax Covid-19 à partir de vendredi dans son usine de Manjari à Pune. Covovax a été développé par la société de biotechnologie américaine Novavax. SII a une collaboration avec Novavax pour la fabrication du vaccin pour l’Inde et d’autres pays à faible revenu. Il s’agit du deuxième vaccin fabriqué par SII après le vaccin Oxford AztraZeneca Covishield.

Adar Poonawalla, PDG de SII, qui est revenu du Royaume-Uni en Inde et a assisté à la fabrication du premier lot, a déclaré qu’une nouvelle étape avait été franchie avec la fabrication de Covovax.

“Le vaccin a un grand potentiel pour protéger nos générations futures de moins de 18 ans”, a déclaré Poonawalla.

Covovax devrait être lancé dans le pays en septembre 2021. SII s’est engagé à fournir 20 crore de vaccins Novavax entre septembre et décembre 2021. Des essais sont en cours dans le pays et ont atteint un stade avancé. SII commencera également les essais de Covovax sur les enfants à partir de juillet 2021. La société commencera à stocker le vaccin Coovovax en prévision d’une autorisation réglementaire prochainement.

Le vaccin a démontré une efficacité globale de 90% et une protection de 100% contre les cas modérés et sévères de la maladie Covid. Il a également une efficacité de 93% contre les variantes préoccupantes et les variantes d’intérêt circulant principalement.

Le partenariat de SII avec Novavax vise à fabriquer un milliard de doses du vaccin en 2021. Serum a des droits exclusifs pour le vaccin en Inde et des droits non exclusifs pendant la période pandémique dans tous les pays à l’exception des pays à revenu intermédiaire/élevé. Les deux partenaires auront un accord de partage des revenus. Avec l’accord SII, Novavax avait prévu d’avoir une capacité de production mondiale de deux milliards de doses par an. La Fondation Gates a également fourni 150 millions de dollars à SII pour la fabrication des vaccins Oxford-AstraZeneca et Novavax en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.