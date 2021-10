Le Serum Institute of India contribue le plus à la campagne de vaccination alors que d’autres sont à la traîne

SII a livré plus que ce qu’il s’était engagé et a aidé le gouvernement à maintenir la campagne de vaccination sur la bonne voie. (Source de la photo : IE)

Le pays est prêt à atteindre la barre des 100 crores de vaccination dans les prochains jours. La majorité de ces vaccins ont été fournis par le Serum Institute of India (SII). Comme lundi matin, le pays avait administré 98,55 crores de doses du vaccin Covid-19. Lundi, 83,30 doses de lakh ont été administrées jusqu’à 19h15. Près de 88 % des doses administrées à ce jour ont été le vaccin Covishield de SII. En plus de fournir le marché indien, SII avait également exporté 6,7 crores de vaccins, portant le total des vaccins Covishield administrés à 93,39 crores. La vaccination a été l’outil le plus important contre la pandémie. Près de 75 % de la population adulte a reçu sa première dose tandis qu’environ 30 % ont reçu les deux doses et sont complètement vaccinées. Plus de 10,72 doses de vaccin crore sont toujours disponibles avec les États et les territoires de l’Union.

SII a livré plus que ce qu’il s’était engagé et a aidé le gouvernement à maintenir la campagne de vaccination sur la bonne voie. Sur les doses estimées à 50 crore attendues de SII entre août et décembre, la société finirait par en livrer plus du double au pays. Alors que le pays atteint la barre des 100 crores de vaccination, SII franchirait également la barre des 100 crores de production dans son usine de fabrication de vaccins de Pune.

En mai 2021, le membre Niti Aayog, VK Paul, avait déclaré qu’entre août et décembre, le pays recevrait 216 crores de doses, dont la contribution de SII serait de 75 crores de doses de Covishield, Bharat Biotech fabriquerait 55 crores de doses de Covaxin et le vaccin russe Spoutnik ferait 15,6 crore de doses de vaccin disponibles. Mais ces objectifs ont été réduits à la fin du mois de juin et, selon l’affidavit du gouvernement à la Cour suprême, SII devait produire 50 doses de crore de Covishield, Bharat Biotech devait produire 40 doses de crore de Covaxin et 10 doses de crore par Sputnik.

Seul SII a réussi à dépasser ces chiffres. Comme dimanche, SII avait déjà livré 86,69 crores de vaccins, soit 36,69 crores de doses de plus que prévu. Bharat Biotech a livré 11,28 crores de doses de Covaxin par rapport aux 40 crores attendus d’eux. Le Sputnik de la Russie a apporté une contribution mineure de 44,88 lakh de vaccins contre 10 crores de doses prévues par le fabricant de vaccins russe, car l’augmentation des cas de Covid en Russie avait affecté les approvisionnements.

Même si Zydus Cadila est prêt, mais il ne fait pas encore partie du programme de vaccination. Les travailleurs de la santé sont formés pour manipuler leurs applicateurs sans aiguille et le prix du vaccin à trois doses ZyCovD n’a pas encore été annoncé. Il est censé fournir 5 doses crore d’ici décembre.

Biological E devait fournir 30 doses de crore, mais les essais ne sont pas encore terminés. Gennova Biopharma a pour objectif de fournir six vaccins crore d’ici décembre et les essais sont toujours en cours.

Alors que le rythme de la vaccination s’est accéléré, le taux d’infections a régulièrement diminué et a été inférieur à 20 000 ces derniers jours. Le gouvernement indien a fourni gratuitement 102,05 doses de crore aux États et aux territoires de l’Union. L’Inde a signalé 13 596 cas lundi, soit le plus bas en 230 jours. Le nombre de cas actifs était tombé à 1,89 lakh, le plus bas des 221 derniers jours. Le taux de positivité quotidien était de 1,37%.

