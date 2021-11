Le Serum Institute reprend les exportations de vaccins Covid-19 vers l’installation COVAX

SII a atteint cette étape à l’avance grâce à une expansion rapide de la capacité de production sur son site de Pune, a indiqué la société.

Le Serum Institute of India (SII) a repris vendredi les exportations vers le programme international de partage de vaccins COVAX. Les premiers lots de son vaccin Covishield Covid-19 ont quitté l’usine de fabrication de SII à Pune pour être distribués dans les pays à revenu faible et intermédiaire via le mécanisme COVAX. L’approvisionnement de SII en doses via COVAX devrait augmenter considérablement au premier trimestre 2022. SII a également dépassé la production de 1,25 milliard de doses de vaccin dans son usine de Pune.

La société a déclaré que la reprise des exportations était liée au dépassement de l’objectif initial de SII de produire un milliard de doses de Covishield d’ici la fin de cette année. SII a atteint cette étape à l’avance grâce à une expansion rapide de la capacité de production sur son site de Pune, a indiqué la société.

SII mettra en production d’autres vaccins sous licence, dont Covovax de la société américaine Novavax qui a reçu ses premières autorisations d’utilisation d’urgence (EUA) des régulateurs indonésiens et philippins. Des examens réglementaires sont en attente pour Covovax en Inde et avec l’Organisation mondiale de la santé.

Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India, a déclaré : « C’est un grand moment pour recommencer les exportations, pour nous, nos partenaires de COVAX et les pays à revenu faible et intermédiaire que nous soutenons. Le monde a largement dépendu des produits pharmaceutiques et vaccins bon marché et de haute qualité que l’Inde a traditionnellement exportés, nous sommes donc ravis de soutenir une fois de plus l’effort mondial de vaccination. »

AstraZeneca, la Fondation Bill & Melinda Gates, Gavi, l’UNICEF et l’OMS avaient montré leur confiance dans la capacité de SII à rester sur la bonne voie et ils espéraient tous atteindre l’objectif de l’OMS de vacciner 70% de la population mondiale d’ici le milieu de l’année prochaine, Poonawalla mentionné.

Le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, la Vaccine Alliance, qui dirige l’installation COVAX, a déclaré que la reprise des approvisionnements du Serum Institute était un développement important pour COVAX alors qu’il entrait dans sa période la plus chargée à ce jour pour l’expédition de vaccins vers les économies participantes. Le portefeuille de COVAX est maintenant beaucoup plus diversifié qu’il ne l’était plus tôt cette année et Covishield reste un produit important, a déclaré Berkley.

