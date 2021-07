Le serveur Discord de Genshin Impact atteint 800k, le maximisant

Image : Discord / Kotaku

Je savais que Genshin Impact était un jeu populaire. Je savais aussi qu’il y avait une tonne de joueurs actifs et voraces qui ne pouvaient pas en avoir assez du RPG en ligne gratuit. Mais je ne savais pas qu’il était si populaire qu’il poussait Discord à ses limites et forçait les développeurs à démarrer un deuxième serveur pour tout le monde.

Il y a quelque temps, le serveur Discord officiel de Genshin Impact a touché 800 000 utilisateurs. Mais avec ce jalon est venu un problème : il semble que ce soit la limite pour un serveur Discord. Ainsi, le 28 juillet, le compte Twitter officiel de Genshin Impact a annoncé qu’un deuxième serveur Discord était désormais ouvert.

Le nouveau serveur s’appelle la « Genshin Impact Tavern ». À ce jour, ce deuxième serveur a déjà presque atteint 140 000 utilisateurs. À ce rythme, il n’est pas improbable que les développeurs aient à démarrer un troisième serveur Discord à l’avenir ou à convaincre les utilisateurs de Discord de leur donner plus d’espace pour les utilisateurs à la recherche d’un endroit pour passer du temps avec d’autres joueurs de Genshin.

Discord a connu une augmentation massive de sa popularité au cours des dernières années. L’année dernière, de nombreux joueurs ont également déménagé sur Discord pour rester en contact avec leurs amis et leur famille pendant la pandémie de covid-19 en cours. De même, les jeux en ligne sur diverses plateformes ont connu d’énormes pics de joueurs actifs au cours de la dernière année environ, alors que les gens essayaient de rester à la maison et de rester en sécurité pendant les blocages liés à la pandémie dans le monde.

Si vous souhaitez faire partie de ce nouveau serveur Discord « Genshin Impact Tavern », je vous recommande de vous joindre le plus tôt possible. Il est très possible que ce deuxième serveur soit également au maximum un jour. Je me demande également combien de personnes faisant partie du serveur d’origine rejoignent également le nouveau serveur ? Cela ressemble à un mouvement saccadé, mais encore une fois, si vous voulez rester connecté à la communauté au sens large, je pourrais voir des gens doubler.

Dans d’autres nouvelles de Genshin Impact : J’ai en fait commencé à jouer au jeu après avoir réessayé quand il est sorti et abandonné. Je m’amuse avec. Je vous tiendrai tous au courant de cette histoire importante.

(h/t : Destructoïde)