Le service autonome «Teams Essentials» de Microsoft pose un nouveau défi à Zoom et à d’autres

Microsoft Teams Essentials réduit Zoom et d’autres à 4 $ par utilisateur/mois. (Photo Microsoft)

Microsoft a lancé mercredi matin une nouvelle version autonome de Teams pour les petites entreprises, la première version payante de son service de communication et de collaboration à être proposée séparément des autres applications et services Office.

Les actions de Zoom Video Communications ont fermé plus de 6% après l’annonce de Microsoft, et les actions de RingCentral ont chuté de 8%, signalant la prise de position de Wall Street sur la menace potentielle pour ces services concurrents.

Microsoft Teams Essentials coûte 4 $ par utilisateur/mois, avec des réunions de groupe illimitées pouvant durer jusqu’à 30 heures chacune, jusqu’à 300 participants par réunion et 10 Go de stockage cloud par utilisateur, en plus du support client, du partage de fichiers, de l’attribution des tâches outils, sondages et chiffrement des données.

Le prix est inférieur à un service payant d’entrée de gamme de 14,99 $ par utilisateur/mois de Zoom et à un service « essentiel » de 19,99 $ par utilisateur/mois de RingCentral, comme l’a noté Barron’s dans sa couverture du lancement.

Microsoft Teams a été lancé en 2017 et a considérablement augmenté pendant la pandémie. Microsoft a déclaré en juillet que Teams avait atteint 250 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 145 millions en avril, principalement dans les environnements professionnels et professionnels.