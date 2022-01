Le service d’abonnement d’Ubisoft arrive sur Xbox

Peu de cadeaux continuent d’être offerts comme Xbox, surtout maintenant qu’Ubisoft+ est en route.

C’est vrai, le service d’abonnement d’Ubisoft, qui est sorti sur PC en 2019, sortira sur Xbox à un moment donné. Il n’y a pas encore de date définitive pour le moment où Ubisoft + arrivera sur les consoles de Microsoft, car le communiqué de presse annonce seulement qu’il arrivera « dans le futur ».

Il y a plus de 100 jeux disponibles sur Ubisoft+, y compris Assassin’s Creed Valhalla, Rider’s Rebuplic, Rainbow Six: Siege et de tout nouveaux titres comme Far Cry 6. Espérons qu’il y ait un Splinter Cell quelque part et pas de NFT non plus. Chaque jeu sera également accompagné de tous les DLC !

Malheureusement, Ubisoft+ sera un abonnement distinct du Xbox Game Pass.

C’est une décision déroutante, notamment lorsqu’Ubisoft a annoncé que Rainbow Six Extraction arriverait sur Xbox Game Pass au lancement. Bien qu’il soit important de noter qu’Ubisoft+ ne coûte que 14,99 $ par mois, l’essayer ne devrait donc pas trop nuire à votre portefeuille. Il peut y avoir un forfait pour les deux services à un moment donné, car EA Play fait actuellement partie du Xbox Game Pass.

Plus de détails sur Ubisoft + sur Xbox arriveront plus tard, alors gardez un œil sur ForTheWin jusque-là.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.