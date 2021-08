Le service de gravure Apple interdit plus de 1 000 mots en Chine – et un numéro

Le service de gravure Apple – disponible en option gratuite lors de la commande de l’une des six catégories de produits directement auprès d’Apple – a été accusé de censure politique en Chine, à Hong Kong et à Taïwan.

Apple vise à interdire les mots et expressions offensants, et aux États-Unis, 170 mots. En Chine, cependant, le nombre de mots et de phrases interdits dépasse le millier, et comprend de nombreuses références politiques…

Apple vous permet de graver des AirPods, AirTag, Apple Pencil, iPad et iPod touch. La société ne révèle pas le texte interdit, mais Citizen Lab a effectué des tests pour savoir quelles tentatives ont été rejetées. Il a pu le faire car le site Web de gravure d’Apple analyse le texte au fur et à mesure que vous le saisissez, caractère par caractère, et signale immédiatement le contenu inacceptable.

Les tests ont été effectués dans six régions, révélant qu’Apple utilise différentes API pour valider le texte dans chacun des pays testés. Il y avait des preuves évidentes de censure politique en Chine, une partie de cette censure s’étendant également à Hong Kong et à Taïwan.

En Chine continentale, nous avons constaté qu’Apple censure le contenu politique, y compris de larges références aux dirigeants chinois et au système politique chinois, les noms de dissidents et d’agences de presse indépendantes, et les termes généraux relatifs aux religions, à la démocratie et aux droits de l’homme.

Le rapport donne des exemples de certains termes interdits.

En Chine continentale, Apple censure largement le discours politique, y compris de larges références telles que 政治 (politique), 抵制 (résister), 民主潮 (vague de démocratie) et 人权 (droits de l’homme). En Chine continentale, Apple censure également fortement les références au Tibet et à la religion tibétaine. Ces mots-clés incluent 正法 (dharma), 達賴 (Dalai) et 达兰萨拉 (Dharamshala). Une censure aussi sévère restreint les capacités des utilisateurs à s’exprimer librement politiquement et religieusement. En Chine continentale, Apple censure également largement les références aux organes de presse. Certains d’entre eux incluent des références à des organes de presse qui critiquent le Parti communiste chinois, tels que 美国之音 (Voice of America), une organisation médiatique financée par les États-Unis, ou 大纪元 (Epoch Times), un média lié à la politique interdite. et le groupe religieux Falun Gong. D’autres incluent des journaux basés à Hong Kong tels que 南华早报 (South China Morning Post), un journal appartenant à Alibaba, et 明報 (Ming Pao). Une grande partie de la censure politique d’Apple en Chine continentale se répercute également sur Hong Kong. Dans les deux régions, Apple censure largement les références à l’action collective. Ces mots-clés censurés incluent 雨伞革命 (Révolution des parapluies), 香港民运 (Mouvement démocratique de Hong Kong), 雙普選 (double suffrage universel) et 新聞自由 (liberté de la presse). En Chine continentale et à Hong Kong, Apple censure également les références aux dissidents politiques tels que 余杰 (Yu Jie), 刘霞 (Liu Xia), 封从德 (Feng Congde) et 艾未未 (Ai Weiwei). Des références telles que celles de Liu Xia, poète et épouse du lauréat du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, et de l’artiste Ai Weiwei semblent dépasser de loin les obligations de censure d’Apple en vertu de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. De plus, Apple applique une censure politique même à Taïwan, une région où la République populaire de Chine n’a pas de gouvernance de facto. À Taïwan, en plus de la Chine continentale et de Hong Kong, Apple censure les références aux membres les plus haut placés du Parti communiste chinois (par exemple, 孫春蘭, Sun Chunlan, membre du Politburo du Parti et vice-premier ministre de Chine), des personnages historiques (par exemple, , Président Mao), organes de l’État (par exemple, 外交部 , Ministère des Affaires étrangères). De nombreux autres mots-clés sont de larges références au groupe politico-religieux Falun Gong tels que FALUNDAFA et 法輪功 (Falun Gong). Il n’existe aucune obligation légale pour Apple d’effectuer une telle censure politique à Taïwan.

Citizen Lab a même constaté que le numéro 8964 était interdit, car il est reconnu en Chine comme une référence à la date des manifestations de la place Tiananmen du 4 juin 1989 (89-6-4).

Le rapport indique que ce qui est particulièrement troublant, c’est qu’Apple va au-delà de ce qui est légalement requis et semble avoir simplement appliqué aveuglément des mots-clés utilisés par les entreprises locales.

Nous présentons des preuves qu’Apple ne comprend pas parfaitement quel contenu ils censurent et que, plutôt que chaque mot-clé censuré naît d’un examen attentif, beaucoup semblent avoir été réappropriés inconsidérément à partir d’autres sources. Dans un cas, Apple a censuré dix noms chinois surnommés Zhang avec une signification généralement peu claire. Les noms semblent avoir été copiés à partir d’une liste que nous avons trouvée également utilisée pour censurer les produits d’une entreprise chinoise.

