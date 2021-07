Le service de jeu Netflix pourrait impliquer la PlayStation de Sony

in

Oliver Cragg / Autorité Android

TL;DR

Il y a eu une tonne de preuves suggérant qu’un service de jeu Netflix arrive à l’avenir. Cependant, des preuves de datamining suggèrent que Sony et sa marque PlayStation pourraient être impliqués. Sony n’a pas encore de véritable service de streaming de jeux, mais s’il fonctionne avec Netflix, cela pourrait prendre d’assaut l’industrie.

Nous savons depuis longtemps que Netflix envisage de proposer une sorte de service de jeux vidéo. La société dominant le divertissement visuel en streaming, il est fondamentalement inévitable qu’elle rejoigne l’industrie du jeu à un certain titre.

Moser a trouvé plusieurs éléments de preuve dans un démontage de l’application Netflix iOS. Tout d’abord, il a trouvé des références au jeu avec un logo qui montre le “N” Netflix à côté du mot “Jeu”. Il a également trouvé une icône d’aileron de requin, qui, selon Moser, est une référence au nom de code présumé du service : Shark.

Plus intéressant, cependant, il a également trouvé une image de deux contrôleurs PlayStation DualSense ainsi qu’une pochette pour le jeu exclusif PlayStation Ghost of Tsushima.

La fonctionnalité de jeu de Netflix porte le nom de travail actuel de « Requin » et est représentée par cette image dans leur application iOS : un aileron de requin. Une image des contrôleurs PS5 et du Ghost of Tsushima de Sony (coupure du réalisateur à venir le 20 août) pourrait-elle indiquer un partenariat avec $SONY ? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20

De toute évidence, le fait que Moser ait trouvé cette information ne signifie pas directement que Sony et Netflix travaillent ensemble sur un service de jeu quelconque. Cependant, le fait que Sony n’ait pas de concurrent direct aux services de streaming de jeux tels que Google Stadia et Xbox Cloud Gaming rend cela énervant. Est-il possible que Sony n’ait pas encore lancé son propre service parce qu’il travaille avec Netflix sur une sorte d’effort de collaboration ?

Il y a beaucoup de spéculations ici, mais il n’est pas du tout exclu que la plus grande plate-forme de streaming multimédia puisse travailler avec l’un des plus grands noms du jeu vidéo. Nous devrons surveiller cela pour voir comment cela se développe.