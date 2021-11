Le service de jeux Netflix sur iOS proposera probablement des jeux individuels via l’App Store

Netflix devra inscrire chaque jeu proposé via son service de jeu via l’App Store pour que les utilisateurs puissent le télécharger et l’installer, au lieu de fournir une expérience tout-en-un dans l’application Netflix, en raison des règles d’Apple, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.



L’année dernière, les règles de l’App Store d’Apple sur les services de jeux sont devenues un problème central à la suite d’une querelle publique entre le géant de la technologie de Cupertino et Microsoft. Microsoft cherchait à lancer son service de jeu basé sur le cloud, Xbox Cloud Gaming, via l’App Store et à proposer tous ses jeux jouables via son application. Microsoft, comme d’autres, a été contraint de publier son service en tant qu’expérience Web pour les utilisateurs sur iOS.

Les directives mises à jour d’Apple empêchent une telle application d’être intégrée au magasin, exigeant que les développeurs enrôlent chaque jeu qui serait proposé via son application en tant qu’application distincte sur l’App Store, les soumettant aux directives de la plate-forme.

Le service de Netflix, nommé Netflix Games, fonctionne actuellement avec des paramètres similaires sur Android. Alors que les utilisateurs peuvent parcourir les jeux proposés via l’application Netflix elle-même, les utilisateurs sont redirigés vers le Google Play Store pour les installer et les télécharger. Écrivant dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg suggère que la même approche viendra à iOS.

En raison de l’interdiction par Apple des services tout-en-un, la mise en œuvre actuelle de l’application individuelle sur Android du service Netflix nous donne un aperçu du fonctionnement de l’offre Netflix sur iOS. Netflix teste activement des jeux sur iOS et, selon le code découvert par le développeur Steve Moser et partagé avec Power On, Netflix publiera individuellement tous ses jeux sur l’App Store d’Apple et permettra aux utilisateurs de lancer les jeux via l’application Netflix. Ils ne seront pas tous téléchargeables et jouables dans l’application elle-même.

Du point de vue de l’utilisateur, l’expérience n’est pas aussi transparente et intuitive que Netflix, Microsoft ou même Meta le souhaiteraient. Apple exploite son propre service de jeu, Apple Arcade, qui est proposé directement dans l’App Store. Les règles de la plate-forme peuvent rendre plus difficile pour sa propre plate-forme de jeu de faire face à la concurrence d’autres services.

Gurman écrit que même si la solution fonctionnera, ce n’est pas une approche qui mettra Netflix Games « dans la meilleure position pour réussir ». Le service de Netflix n’est actuellement pas basé sur le cloud sur Android ou iOS, mais cela devrait changer sur Android, et si un déplacement basé sur le cloud sera possible sur iOS, il appartient à Apple de modifier ses règles ‌App Store‌.