Le service de kinésithérapie de la DPSRU lance une unité de kinésithérapie pédiatrique

Le département de physiothérapie de la Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University (DPSRU) a lancé une unité de physiothérapie pédiatrique sur son campus DPSRU.

Cette unité traiterait les enfants atteints de paralysie cérébrale, d’autisme et du syndrome de Down en fournissant une thérapie de neurodéveloppement, un entraînement à l’équilibre ainsi qu’une planification et une exécution motrices. L’unité offrira également des programmes sur mesure pour les soignants ainsi que les parents, car ils peuvent apprendre à positionner leur enfant pour les activités quotidiennes. La nouvelle unité pédiatrique vient s’ajouter à l’unité de thérapie par l’exercice et à l’unité de neurophysiothérapie déjà existantes à l’université.

L’unité de physiothérapie pédiatrique du DPSRU a été inaugurée par Ajay Dutt, MLA – Ambedkar Nagar, Delhi, en présence de dignitaires clés Dr SB Deepak Kumar, secrétaire, Direction de la formation et de l’enseignement technique (TTE), Dr Arun Aggrawal, président, Conseil de Delhi pour la physiothérapie et l’ergothérapie (DCPTOT), professeur RK Goyal, vice-chancelier, DPSRU, Dr OP Shuka, registraire, doyens, professeur Geeta Aggarwal et professeur Rajiv Tonk, professeur Harvinder Popli, directeur, École des sciences pharmaceutiques , et le Dr PK Sahoo, directeur, Delhi Institute of Pharmaceutical Sciences and Research (DIPSAR), le Dr Shilpa Jain, Head School of Physiotherapy et le Dr Jaseela Majeed, Head School of Allied Health ainsi que les autres professeurs principaux.

Dans son discours, le professeur Goyal a souligné le fait que la recherche basée sur les résultats a conduit aux réalisations remarquables de l’unité de physiothérapie qui a débuté en 2015 et a atteint un nombre de patients de plus de 700.

« L’unité met en évidence le rôle de la kinésithérapie de « Womb to Tomb ». Il encourage le développement physique des enfants à un niveau optimal en leur offrant un environnement créatif et agréable », a déclaré le Dr Sapna Dhiman, responsable de l’unité pédiatrique.

Selon le Dr Shilpa Jain, directrice de l’école de physiothérapie, « L’unité kaléidoscopique est construite en gardant à l’esprit l’intérêt des enfants avec des caricatures colorées peintes sur les murs. Il se compose de tout l’équipement visant à la fusion de l’habitation avec l’amusement. Il s’agit d’une unité de démarrage pour notre prochaine unité d’intervention précoce ».

Dans son discours, Deepak a souligné que « le gouvernement de Delhi croit en l’éducation non pas pour les diplômes, mais pour l’application. L’éducation doit servir l’humanité. Si nous pouvions nous concentrer sur l’amélioration du QI et du QE des enfants handicapés physiques et mentaux à travers divers programmes, ce serait une tâche énorme.

« Dans ce pays où les troubles chez les enfants sont plus que le traitement, c’est un merveilleux début », a déclaré le Dr Aggarwal.

« Le DPSRU facilite dans le bon domaine, et il devrait continuer à croître et à se moderniser », a déclaré le Dr Deepak dans son allocution.

