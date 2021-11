Le service de livraison par drone de Walmart s’agrandit

Si vous pensez que l’utilisation de drones pour expédier des marchandises au domicile des clients pourrait améliorer les délais de livraison, vous avez peut-être raison. Plusieurs projets de livraison de drones existent, y compris les partenariats de drones de Walmart. Ils peuvent en effet accélérer les livraisons et réduire les temps d’attente. Cependant, il y a quelques mises en garde importantes à prendre en compte avant de vous enthousiasmer à l’idée de faire voler un drone chez vous avec vos courses et autres produits dont vous avez besoin le plus rapidement possible. Le premier est la disponibilité. Walmart étend déjà son service de livraison par drone. Mais la couverture est encore minime, car seuls certains clients de l’Arkansas peuvent en profiter.

La livraison par drone de Walmart est disponible sur des marchés limités

Walmart a lancé son service de livraison par drone le mois dernier en partenariat avec Zipline. Mais le service d’expédition n’est disponible que dans un rayon de 50 milles de Pea Ridge, Arkansas. De plus, seul un « groupe de destinataires triés sur le volet » pourrait en profiter.

Walmart va de l’avant avec le programme, note The Verge, ajoutant Farmington, Arkansas à la liste. Cependant, Walmart s’est associé à un système de livraison de drones différent pour le nouveau marché, DroneUp. La même société s’occupera de l’expédition par voie aérienne vers d’autres marchés de l’État. Les clients de Rogers sand Bentonville pourront commander la livraison par drone de Walmart dans les prochains mois.

Les quadricoptères DroneUp livreront dans un rayon d’un mile d’un magasin Walmart. Une fois arrivés à destination, ils descendront les colis via des tyroliennes. Le service est disponible sept jours sur sept de 8h00 à 20h00. Pour passer des commandes de livraison par drone, vous devrez vous diriger vers ce lien.

Les règles spéciales pour le nouveau service d’expédition

Le service de livraison de drones de Walmart a d’autres limites dont il faut être conscient. Vous ne pouvez pas utiliser vos drones pour faire tous les achats Walmart dont vous avez besoin. Tous les produits en stock chez le détaillant ne seront pas disponibles pour les livraisons par drone. Des considérations de poids sont en place, car les drones ne peuvent expédier que jusqu’à quatre livres de marchandises. Cela signifie que vous devez faire attention à la façon dont vous mélangez et assortissez les produits que vous souhaitez faire livrer à votre domicile par drone. En d’autres termes, vous ne pourrez pas accélérer vos livraisons d’offres Walmart Black Friday à l’aide de drones.

Vous pouvez toujours diviser votre liste de courses en plusieurs livraisons pour respecter la règle de poids. Mais c’est à ce moment-là que vous découvrirez que chaque voyage coûte 10 $. Cela pourrait être idéal pour les achats d’urgence, comme un paquet de couches ou de lait maternisé. Mais empiler ces livraisons de drones aura un impact sur votre budget.

Enfin, la livraison par drone pourrait en effet être plus rapide et plus écologique que les moyens traditionnels. Mais Walmart ne fournit aucune garantie. DroneUp indique que les clients peuvent recevoir leurs commandes en 30 minutes, ce qui peut arriver. Mais il ne fait aucune promesse sur les délais de livraison.

Si conduire implique de gérer la circulation, piloter un drone peut également être périlleux. Des facteurs tels que la météo et l’équipement peuvent entraîner des retards. De plus, plus les gens commandent des marchandises avec l’expédition par drone, plus les temps d’attente seront longs. Cela dit, DroneUp dit que chaque hub peut lancer plusieurs vols par heure, ce qui signifie que de nombreux drones seront opérationnels sur ces marchés.

Étant donné que les drones opèrent dans ce rayon d’un mile, il peut être plus pratique de se rendre au Walmart le plus proche pour récupérer les marchandises.