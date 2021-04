Le service de location d’accessoires de luxe Vivrelle effacera sa liste d’attente – WWD

Le club d’adhésion aux accessoires de luxe Vivrelle prépare une expansion significative avec une ronde de financement de série A de 26 millions de dollars.

Fondée en 2018 par l’équipe mari-femme Wayne et Blake Geffen, la société – qui affirme avoir des milliers d’utilisateurs et une longue liste d’attente mais a refusé de préciser davantage – a déclaré que l’investissement lui permettrait de se développer et d’ajouter plus de membres. L’investissement a été mené par Origin Ventures avec la participation de Chapford Capital Group.

Virvrelle permet aux utilisateurs de payer entre 99 $ et 279 $ par mois pour emprunter des sacs de luxe et des bijoux fins à des marques telles que Chanel, Hermès et Chopard. Ses propriétaires affirment que l’entreprise a connu une croissance à trois chiffres au cours de la dernière année.

Les Geffens ont déclaré qu’un membre de Vivrelle qui travaille pour Origin Ventures les a d’abord contactés et leur a demandé s’ils envisageaient d’investir. Par conséquent, un accord est né.

A déclaré Wayne: «Nous voulons avant tout répondre à la demande actuelle et croissante. Ce qui est super excitant pour nous, c’est la demande que nous avons et le fait que nous pouvons l’étendre sur tous les fronts.

Parce que la plupart de la traction de Vivrelle est venue de manière organique jusqu’à présent, la société n’a fait que de petites poussées marketing. Mais cet investissement permettra également à l’entreprise d’accroître sa notoriété.

Wayne a déclaré que lui et Blake décrivaient souvent leur entreprise comme un hybride entre «Bergdorf Goodman et Soho House. Nous avons le produit de Bergdorf et les avantages de Soho House. » Les avantages de l’adhésion comprennent des réductions auprès de certains hôtels de luxe, de compagnies de jets privés et de marques de vêtements.

Pendant la pandémie, l’entreprise a élargi sa base d’utilisateurs et a également reconnu certains changements de comportement. «C’est une chose intéressante à voir. Nos membres ne vont peut-être plus à des mariages, donc les griffes et les diamants ne sont pas autant empruntés. Mais ils vont à l’épicerie et aux endroits de tous les jours, donc les articles se déplaçaient – il y avait plus de fourre-tout et de sacs de tous les jours », a déclaré Blake.

Vivrelle a refusé de divulguer d’où elle s’approvisionne, mais a noté qu’elle ne le faisait pas directement auprès des marques. L’entreprise compte actuellement 10 employés, un effectif qu’elle prévoit également de faire croître à trois chiffres l’année prochaine.