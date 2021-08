Le service de location de voitures à la demande Kyte apporte une autre option de transport à Seattle

in

Le service de location de voitures à la demande Kyte a été lancé vendredi à Seattle. (Photo de Kyté)

Kyte, un service de location de voitures à la demande, a été lancé vendredi à Seattle.

Le service livre les voitures de location directement aux conducteurs. Les clients peuvent acheter la voiture via une application ou le site Web de l’entreprise en choisissant une heure et un lieu de livraison spécifiques. Ils peuvent louer à la journée, à la semaine ou au mois, éliminant les temps d’attente et les formalités administratives des services de location de voitures traditionnels.

Kyte, basé à San Francisco, sera disponible à Seattle et dans les quartiers de Ballard, Fremont, Capitol Hill, Madison Park et Columbia City. Seattle est la huitième ville d’exploitation de Kyte.

Les co-fondateurs de Kyte Ludwig Schoenack, Nikolaus Volk et Francesco Wiedemann. (Photo de Kyté)

Kyte a été co-fondée en 2019 par Francesco Wiedemann, qui travaillait auparavant pour la société de covoiturage ReachNow. Les autres fondateurs sont Nikolaus Volk, auparavant ingénieur logiciel chez Uber, et Ludwig Schoenack, auparavant partenaire en capital-risque chez Contrary.

Le concurrent de Kyte en covoiturage à Seattle est GIG, un service AAA qui permet aux clients de louer des voitures à la journée, à l’heure ou à la minute, ce qui se prête à des locations en aller simple. Wiedemann a déclaré à . que Kyte se différencie par des locations à plus long terme.

“Nous voulions également donner aux résidents et aux voyageurs de Seattle la liberté et la flexibilité d’explorer toutes les grandes destinations que la ville a à offrir – de la randonnée au mont Rainier ou au parc national olympique à la vue des chutes Snoqualmie sur un coup de tête.” dit Wiedemann.

Wiedemann a déclaré que les clients peuvent choisir entre des véhicules, notamment économiques, berlines et SUV. Les clients paient un tarif journalier et des frais de livraison et de retour supplémentaires qui s’élèvent à 19 $.

Cet été a vu une augmentation des affaires pour Kyte, a déclaré Wiedemann, et est à un taux de croissance de 40% d’un mois à l’autre.

