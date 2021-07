Le service de métro de Bengaluru commence aujourd’hui ! Vérifiez ici pour les horaires, la fréquence et d’autres détails

Selon le patronage du métro de Bengaluru, les services de métro seraient exploités avec une fréquence accrue ou réduite.

Réseau ferroviaire du métro de Bengaluru : Bonne nouvelle pour les résidents de Bengaluru ! Les services Metro Rail dans la capitale du Karnataka seraient disponibles pour le public de 7h00 à 18h00, à partir de jeudi. Les services du métro de Namma seront disponibles pour les navetteurs avec une fréquence de cinq minutes pendant les heures de pointe et de 15 minutes pendant les heures creuses du lundi au vendredi, a annoncé mercredi l’opérateur de métro Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL). Cependant, selon le patronage du métro de Bengaluru, les services de métro seraient exploités avec une fréquence accrue ou réduite, selon un rapport de la PTI.

En raison du couvre-feu induit par la pandémie de COVID-19, il n’y aurait pas de service de train du métro de Bengaluru samedi et dimanche. Auparavant, la BMRCL avait déclaré qu’en vertu des directives de déverrouillage 2, les services de train Namma Metro étaient disponibles à partir du 21 juin en semaine de 7h00 à 11h00 et de 15h00 à 18h00 et suspension du métro. services les samedis et dimanches. Le système de jetons a été suspendu par BMRCL après l’épidémie de COVID-19. Cependant, la société a décidé d’introduire des jetons intelligents pour les navetteurs effectuant des trajets simples en métro à partir du 1er juillet 2021 en plus des cartes à puce.

Le mois dernier, le Centre avait approuvé les phases 2A et 2B du projet de métro de Bangalore. La section approuvée est un tronçon de 58,19 km de long de Central Silk Board Junction à l’aéroport de Bengaluru via Hebbal Junction. On estime que le projet de métro coûtera un montant de Rs 14 788 101 crore et serait achevé dans une période de cinq ans à compter de la date de la sanction. De plus, plus tôt cette année, dans le cadre du projet de phase 2 du métro de Namma, la ligne d’extension sud de 6 km de long de Yelachenahalli aux stations de métro Silk Institute a été inaugurée. L’inauguration de cette section était considérée comme un pas vers les objectifs de la mission Bengaluru 2022, permettant des déplacements plus rapides et des options de mobilité intelligentes.

