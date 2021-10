Le service de nettoyage de maison du Texas accepte Bitcoin et Ethereum comme moyens de paiement

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Modern Maids, un service de nettoyage de Dallas, au Texas, accepte désormais le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

***

De plus en plus d’espaces s’ouvrent à l’adoption des crypto-monnaies. Hier, nous avons annoncé, par exemple, qu’il y aura des guichets automatiques Bitcoin à Wallmart, et il y a quelques semaines, nous avons dit que les cinémas AMC accepteraient Bitcoin, Ethereum, Litecoin et autres crypto comme moyen de paiement cette année. Maintenant, c’est fait par une entreprise américaine dédiée au nettoyage de la maison.

La compañía de limpieza residencial Modern Maids, que opera principalmente en Dallas, Texas, informó ayer que abrió la posibilidad a sus clientes de pagar con Bitcoin y Ethereum por cualquiera de su extensa línea de servicios de limpieza profunda, que se pueden programar regularmente o por une seule fois.

« Comme notre nom l’indique, Modern Maids est l’un des premiers adaptateurs. Nous adoptons des produits et des techniques de nettoyage de pointe », a déclaré le propriétaire et PDG Justin Carpenter. « Par conséquent, il est naturel pour nous de devenir l’un des premiers services de nettoyage résidentiel au Texas à offrir à nos clients cette nouvelle option de paiement. Nous sommes fiers de faire partie des entreprises les plus respectées aux États-Unis pour l’acceptation des crypto-monnaies, y compris nos propres Dallas Mavericks. »

Bitcoin donne la sécurité

Carpenter a déclaré que l’acceptation de Bitcoin et d’autres devises numériques apporte plusieurs avantages à tous les clients de Modern Maids, qu’ils soient propriétaires, habitants d’appartements ou propriétaires, dans les quartiers chics et du centre-ville de Dallas, ainsi qu’à Irving, Grapevine, Plano, Frisco, Arlington et la plupart des banlieues nord et ouest du Metroplex.

« Avec tous nos appareils connectés, la sécurité et la confidentialité sont devenues une préoccupation majeure pour nous tous », a-t-il déclaré. « Nos clients peuvent payer leurs factures sans divulguer aucune donnée personnelle ou financière qui pourrait être interceptée. Je pense qu’accepter Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques nous aide à atteindre un nouveau niveau d’expérience moderne. Au cours de la prochaine décennie, nous pourrions assister à une énorme augmentation de la cryptographie et je veux être une entreprise qui aide à suivre cette voie. «

Modern Maids est un service qui peut être réservé en ligne. Il dit qu’il utilise des produits non toxiques et respectueux de l’environnement.

Source : femmes de chambre modernes

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash