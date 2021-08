par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Manchester, NH – Un service de police de Manchester, dans le New Hampshire, est à l’honneur cette semaine après avoir lancé un appel demandant de nouveaux officiers et répertorié «l’immunité qualifiée» parmi les «avantages uniques» et les avantages de l’emploi.

« Située à moins d’une heure de Boston, Manchester bénéficie de la proximité de grandes écoles et attractions, de la plage et des Montagnes Blanches. Le département offre de nombreuses possibilités d’avancement et des avantages uniques supplémentaires, notamment une immunité qualifiée. Cliquez sur le lien et postulez maintenant ! le post lu.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Quelques heures plus tard, le ministère a supprimé le poste. « Plus tôt dans la journée, la police de Manchester a publié un poste de recrutement faisant référence à l’immunité qualifiée. Ce poste n’était pas le lieu pour la mention d’immunité qualifiée et n’était pas approprié. Le message a été supprimé et archivé de manière appropriée. En tant que chef de la police, j’assume l’entière responsabilité de ce poste et de la mention inappropriée d’immunité qualifiée », a déclaré le chef Allen Aldenberg dans un article publié sur Facebook.

Un service de police du New Hampshire recrute ! Et il est ravi d’offrir des « avantages uniques » comme « l’immunité qualifiée ». pic.twitter.com/4jilkjnMuB – Isaac Scher (@isaacscher) 3 août 2021

L’idée qu’un service de police promouvrait l’immunité qualifiée comme un «avantage unique» du travail ne devrait pas surprendre.

Les syndicats de police du New Hampshire, comme la Manchester Association of Police Supervisors et la Manchester Police Patrolman’s Association, n’offrent leur soutien qu’aux candidats qui soutiennent l’immunité qualifiée. Si vous retirez votre soutien à la doctrine, comme le titulaire Chris Pappas, le représentant du 1er district du New Hampshire, l’a fait l’année dernière, le syndicat vous retirera son soutien.

De plus, alors que les municipalités de tout le pays tentaient de mettre fin à l’immunité qualifiée l’année dernière, les flics de tout le pays ont beaucoup reculé – y compris en mentant à ce sujet.

Dans un récent rapport du CATO Institute, l’analyste des politiques Jay Schweikert a détaillé certaines des « fausses déclarations » flagrantes utilisées par les syndicats de police pour justifier le maintien de l’immunité qualifiée.

L’Association nationale des organisations de police (« NAPO ») a soumis une lettre au Congrès pour expliquer son opposition au George Floyd Justice in Policing Act, qui éliminerait l’immunité qualifiée des responsables de l’application des lois. La lettre affirmait à tort que si cette doctrine était supprimée, les flics pourraient aller en prison pour avoir simplement fait leur travail.

Avec le passage à l’immunité qualifiée, un agent peut aller en prison pour un acte non intentionnel qui a enfreint sans le savoir une loi inconnue. Nous croyons qu’il faut tenir les agents responsables de leurs actes, mais cela aurait pour conséquence de transformer en criminels des flics décents qui appliquent les lois de bonne foi.

Comme le souligne Schweikert, la lettre a été écrite et signée par William F. Johnson, directeur exécutif et avocat général de l’ONAP. Compte tenu de l’histoire de Johnson en tant qu’ancien procureur, l’idée qu’il prétende qu’il ne sait pas que l’immunité qualifiée est une doctrine civile et n’est pas utilisée pour interdire les poursuites pénales contre les flics, est soit une incompétence flagrante, soit une désinformation flagrante.

Il ne l’a pas seulement dit dans la lettre au Congrès non plus, Johnson a doublé ses mensonges dans une interview avec le Washington Times :

Vous avez des législateurs fédéraux qui proposent une loi fédérale qui dit que même lorsque la loi fédérale est si peu claire qu’elle est inconnaissable par tout officier raisonnable, cet officier peut encore aller en prison pour un acte involontaire qui a enfreint sans le savoir une loi inconnue.

Lire la suite @ TheFreeThoughtProject.com