Le service de reconnaissance musicale Shazam d’Apple est désormais disponible en tant qu’extension Chrome

Fin 2021, Apple semble avoir discrètement publié une nouvelle extension Shazam pour les utilisateurs de Chrome, qui peut être utilisée pour identifier les chansons diffusées à l’aide du service de reconnaissance musicale populaire.



Apple possède Shazam depuis 2017, mais même avant cela, Shazam était intégré aux appareils Apple au niveau du système d’exploitation. Sur un iPhone ou un Mac, les utilisateurs peuvent demander à Siri d’identifier toute chanson en cours de lecture sans avoir besoin de l’application Shazam.

La même fonctionnalité est intégrée à l’iPhone‌ en tant qu’option du centre de contrôle et est désormais également disponible en tant qu’option d’accès facile pour les utilisateurs de Chrome sur PC et Mac.

Une fois installée, l’extension Shazam Chrome est accessible à côté de la barre d’adresse et ouvre une interface Shazam destinée à écouter ce qui est en cours de lecture. Lorsque l’extension reconnaît une chanson, elle ouvre une option pour jouer dans Apple Music (les abonnés peuvent accéder à des chansons complètes en se connectant).

L’extension Shazam offre un accès à l’historique des chansons Shazam afin que les utilisateurs de Chrome puissent garder une trace des chansons qu’ils ont identifiées, et fournit des paroles, des clips vidéo et plus encore pour les abonnés ‌Apple Music‌.

Apple n’a annoncé l’extension Shazam que sur le site Web de Shazam, et 9to5Google spécule que cela pourrait être dû à des problèmes avec l’extension. Pour certains utilisateurs, l’extension Shazam ne semble pas fonctionner du tout. Plusieurs critiques suggèrent que l’extension est incapable de reconnaître les chansons, bien que pour d’autres, cela fonctionne comme prévu.

Apple pourrait avoir des mises à jour de l’extension Shazam Chrome à venir, et une fois que cela fonctionnera bien pour tous les utilisateurs, nous en entendrons peut-être plus à ce sujet.