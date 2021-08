Le service de sécurité Protect de l’application Citizen est désormais accessible à tous

Citizen se lance officiellement dans le jeu de la monétisation de la peur.

Mardi, l’application de sécurité publique crowdsourcing a lancé Citizen Protect. Le service à 19,99 $/mois donne aux abonnés l’accès à un agent de protection à la demande, auquel ils peuvent faire appel s’ils pensent avoir besoin – ou pourraient avoir besoin – d’une assistance d’urgence. Un porte-parole de Citizen a déclaré à Recode que la société considère Protect comme un élément majeur de la voie de la rentabilité de l’application, car elle ne vend pas de publicités ni d’informations sur les utilisateurs. Citizen a construit cette plate-forme, et il est maintenant temps de l’exploiter.

C’est une progression logique pour Citizen – qui a passé ces dernières années à alerter les utilisateurs des crimes, des incendies et des accidents de voiture dans leurs quartiers – pour offrir un service qui protège les utilisateurs ou fournit des services d’urgence rapides en réponse à ces mêmes types d’incidents. Mais Citizen n’a peut-être pas la réputation de réussir. L’application a été controversée dès le début, accusée de promouvoir l’autodéfense et le voyeurisme en cas de catastrophe. Il y a même quelques mois, il y a même eu une chasse à l’homme participative pour un homme innocent, qui aurait été dirigée par le PDG de l’application.

Voici comment fonctionne Protect : les abonnés peuvent être directement connectés à un agent Protect en appuyant sur Obtenir l’agent dans leur application, ou ils peuvent balayer pour activer le mode Protect. Le mode de protection est livré avec la détection de détresse, où Citizen’s AI écoute via son microphone les sons de détresse évidente (cris), puis demande s’il souhaite être connecté à un agent (ou le connecte automatiquement s’il ne répond pas rapidement); ou ils peuvent utiliser l’option « Shake for Agent », où ils sont discrètement connectés à un agent via un chat texte ou audio/vidéo s’ils secouent leur téléphone plusieurs fois.

Une fois que vous êtes connecté à un agent Protect, il peut surveiller votre audio et votre vidéo, envoyer des intervenants d’urgence à votre emplacement si nécessaire, alerter vos contacts familiaux et amis désignés, vous diriger vers l’espace sûr le plus proche ou créer un incident public à notifier Les utilisateurs à proximité de Citizen doivent être à l’affût de choses comme des animaux de compagnie perdus ou des personnes disparues. Le mode protégé est actuellement disponible pour les appareils iOS et est uniquement en anglais.

Service Citizen’s Protect.Citoyen

Citizen teste Protect depuis plusieurs mois, le mettant à la disposition d’un groupe de près de 100 000 bêta-testeurs. La société pense maintenant qu’elle est prête à se développer et à offrir Protect à ses millions d’utilisateurs – ou plus, puisque le service est disponible partout aux États-Unis, et pas seulement dans les 60 villes dans lesquelles Citizen opère actuellement.

Protect est similaire aux services fournis par certains systèmes de sécurité à domicile, le service de sécurité automobile d’OnStar ou Life Alert. Tous ces les services d’abonnement offrent une protection d’astreinte dans des circonstances particulières : cambriolages, incendies, accidents de voiture, pannes, urgences médicales. Mais Protect peut être utilisé où que vous alliez avec votre téléphone (en supposant que vous ayez une réception cellulaire) et il peut être utilisé comme une sorte de garde du corps numérique pour vous surveiller si vous vous trouvez dans une situation potentiellement dangereuse. Il est capable de détecter votre position précise en temps réel, ce que certains services 911 ne peuvent toujours pas faire. Cela dit, Protect ne remplace pas le 911. En cas d’urgence, appelez le 911.

Si vous êtes un utilisateur de l’application Citizen, vous pourriez vous sentir particulièrement enclin à débourser 20 $ par mois pour un sentiment de sécurité supplémentaire, car Citizen vous a particulièrement conscient que vous pourriez en avoir besoin. L’application utilise la technologie et les humains pour éliminer les appels au 911. Ses modérateurs humains les examinent et choisissent ceux à ignorer et ceux à mettre sur une carte pour que les utilisateurs puissent les voir, envoyant des alertes push aux utilisateurs lorsque des événements tels que des incendies, des accidents de voiture et des crimes se produisent dans leur région. Les utilisateurs peuvent fournir des photos, des vidéos et des diffusions en direct de la scène – et d’autres utilisateurs peuvent les visualiser, les regarder et les commenter.

Si vous avez l’application Citizen, vous n’avez probablement jamais autant su combien de choses effrayantes se produisent dans votre quartier, même si elles ne sont peut-être pas aussi effrayantes que l’application le laisse paraître. Ce n’est pas parce que quelqu’un a appelé le 911 pour signaler qu’il a entendu des coups de feu que ces coups de feu ont réellement eu lieu. Mais si vous avez vu ce rapport initial sur Citizen, vous pourriez supposer que votre quartier est en train d’être abattu. Et puis vous pourriez être plus susceptible de penser que le service de sécurité fourni par Protect en vaut la peine.

Mais cela signifie également placer une grande confiance dans Citizen, et beaucoup diront qu’il n’a pas gagné cette confiance. L’application est controversée depuis ses origines sous le nom de Vigilante, une application qui a été bannie de l’App Store d’Apple peu de temps après son lancement en 2016. En 2017, elle a été relancée sous le nom de Citizen, avec la fonction de grattage 911 toujours en place mais sans la fonction d’auto-déclaration. que beaucoup craignaient de cibler des minorités ou des sans-abri qui semblaient « suspects ». La fonctionnalité est revenue depuis, mais Citizen affirme que les incidents signalés par la communauté sont examinés par des modérateurs avant d’être placés sur la carte. Les rapports de « personne suspecte » ne sont pas placés sur la carte.

Les tentatives plus récentes de Citizen pour passer d’un réseau social de voyeurisme d’alerte d’urgence à un service de sécurité plus proactif ne se sont pas déroulées sans heurts. Un programme pilote visant à fournir des gardes de sécurité privés à la demande – la mise à niveau du garde du corps numérique de Citizen Protect en un très réel – a été largement décrié comme fournissant un service aux riches qui pourrait être utilisé comme arme contre les personnes à faible revenu et les minorités. Il semble avoir fait long feu pour le moment. Il y a une semaine, des rapports ont révélé que Citizen payait des « membres sur le terrain » dans certaines villes pour sortir et diffuser des événements en direct, apparemment pour compléter ce que les utilisateurs de Citizen fournissent déjà gratuitement et pour attirer plus de regards vers plus d’urgences.

Peut-être le plus troublant, la nouvelle fonctionnalité OnAir de Citizen, qui fournit des mises à jour et une analyse en temps réel d’événements sélectionnés avec des hôtes humains, a essentiellement mis une prime de 30 000 $ sur la tête d’un homme qu’ils ont faussement identifié comme un « suspect d’incendie criminel », lançant une chasse à l’homme participative pour une personne innocente. Une grande partie de cela venait apparemment du sommet : le PDG de Citizen, Andrew Frame, aurait été particulièrement agressif, disant aux employés de la salle Slack de l’entreprise qu’il voulait « TROUVEZ CETTE BAISE » et que « nous le détestons », tout en ordonnant ces notifications fréquentes. à propos de sa recherche soit envoyé aux quelque 850 000 utilisateurs de Citizen à Los Angeles.

Citizen affirme que ses agents de protection ont suivi un programme de formation rigoureux, y compris un cours de certification de quatre semaines. Mais les hôtes d’OnAir auraient également eu des normes et une formation, qui étaient soit insuffisantes, soit ignorées lorsqu’ils pensaient pouvoir mobiliser les utilisateurs de Citizen pour traquer un homme qu’ils pensaient être un incendiaire.

Cette controverse ne semble cependant pas avoir nui à la popularité de Citizen auprès de ses utilisateurs. Il s’est hissé au sommet des charts des magasins d’applications l’été dernier lors des manifestations de masse, dispose d’un financement de plus de 130 millions de dollars et vient d’annoncer qu’il a touché 8 millions d’utilisateurs. Il est maintenant temps de commencer à encaisser et de voir si le monde effrayant que Citizen a contribué à créer sera payant.