Le service de streaming britannique NOW TV est actuellement incompatible avec la nouvelle Apple TV 4K

NOW (nee NOW TV) est l’un des principaux services de streaming au Royaume-Uni, offrant un accès aux chaînes Sky, aux émissions de télévision et aux films. Bien que l’application NOW TV n’ait jamais été le meilleur exemple de qualité sur l’App Store tvOS, elle a au moins fonctionné…

Les clients Apple britanniques qui installent aujourd’hui leurs nouveaux appareils Apple TV 4K de deuxième génération ont remarqué que l’application NOW ne fonctionne pas du tout.

Lorsqu’elle est lancée sur la boîte de dernière génération, l’application ne permet même pas aux utilisateurs de se connecter, signalant simplement un message d’erreur infranchissable. Naturellement, les abonnés de NOW TV diffusent déjà leurs frustrations sur les réseaux sociaux.

Comme le matériel entre les deux générations d’Apple TV est assez similaire, cela ne devrait pas être un problème à long terme. Cela est probablement lié à une sorte de vérification du piratage côté serveur, et l’application ne reconnaît pas le nouvel identifiant de modèle de l’Apple TV.

Cependant, NOW TV n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet et on ne sait pas combien de temps l’application sera inutilisable avant que le problème ne soit résolu. Toutes les autres applications de streaming majeures fonctionnent sur la nouvelle Apple TV sans problèmes de compatibilité.

