Le service de streaming gratuit TV Plus de Samsung s’étend au Web

Selon un rapport de Protocol, Samsung a déployé une version Web de son service de streaming TV Plus gratuit et financé par la publicité. Jusqu’à présent, Samsung TV Plus se limitait aux meilleurs téléviseurs intelligents et smartphones Galaxy de l’entreprise. Android Central a contacté Samsung pour confirmation, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Selon le rapport, la version Web de Samsung TV Plus a été lancée en douceur en mai, mais la société ne l’a pas encore annoncé publiquement. En plus de la version Web, l’application TV Plus a également pris en charge la diffusion pour les appareils Chromecast.

Samsung TV Plus offre actuellement un accès à plus de 160 chaînes de diffusion en continu aux États-Unis, notamment ABC News Live, PBS Kids, Vice et ION Plus. Bien que la plupart des chaînes soient accessibles à tous, vous devrez vous connecter avec votre compte Samsung pour afficher certaines chaînes.

Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est la raison pour laquelle Samsung a finalement décidé d’étendre le service TV Plus à tout le monde. À moins que le géant de la technologie sud-coréen n’ait de grands projets en cours pour TV Plus, il ne peut pas vraiment rivaliser avec les services de streaming populaires financés par la publicité tels que Peacock de NBCUniversal. Bien que TV Plus propose du contenu à la demande, la bibliothèque n’est pas aussi étendue que Peacock et la plupart des autres services de streaming financés par la publicité.

Lorsque le service a été lancé pour la première fois en 2016, il était limité aux téléviseurs intelligents de Samsung. L’année dernière, la société a commencé à déployer le service sur ses meilleurs téléphones Android.

Samsung n’est pas la seule entreprise à rechercher des appareils tiers pour gagner plus de téléspectateurs pour son service de streaming. La chaîne Roku, initialement limitée aux appareils Roku, est désormais disponible sur plusieurs plates-formes, notamment les téléviseurs intelligents Samsung et Amazon Fire TV.

