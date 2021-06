Le service de streaming musical gratuit Trebel devient officiellement public

in

Trebel, une application gratuite de streaming musical qui cible les auditeurs « qui ne paieront pas – ou ne peuvent pas – payer pour des abonnements musicaux », a officiellement déposé une demande de publication.

Trebel, dont le siège est au Connecticut, qui a été lancé fin 2018, après une incorporation en 2014, a fait la lumière sur ses opérations et ses plans d’introduction en bourse dans une circulaire d’offre. La société a l’intention de mettre jusqu’à 25 millions d’unités à la disposition des investisseurs, selon ce document, chaque unité de 1 $ consistant en une action de classe B ainsi qu’un bon de souscription pour acheter une autre moitié d’une action de classe B.

En outre, Trebel souligne dans le dossier qu’il consacrera le capital généré par l’introduction en bourse à une expansion ambitieuse plutôt qu’à la recherche de revenus à court terme – un modèle commercial qui semble similaire à celui de Spotify, étant donné que la rentabilité a longtemps échappé à l’entité basée à Stockholm. “Nous prenons fréquemment des décisions qui peuvent réduire nos revenus ou notre rentabilité à court terme si nous pensons que les décisions profitent à l’expérience utilisateur globale”, indique le texte.

De plus, Trebel dit qu’il travaillera pour ajouter “des millions” de nouvelles chansons dans les années à venir – en plus “d’explorer d’autres formes de contenu, telles que les podcasts, les résumés d’actualités musicales, les dessins animés, les livres audio et les livres électroniques”.

Et en termes de monétisation, Trebel indique que la part du lion de ses revenus actuels provient de l’écoute financée par la publicité, qui a généré près de 263 millions de dollars (216 millions d’euros) pour Spotify au cours des trois premiers mois de 2021.

Contrairement à Spotify, cependant, Trebel cherchera également à tirer des revenus des achats intégrés et des « prises de contrôle de marque et expériences de marque ». Ces derniers englobent « la monétisation de l’engagement des utilisateurs en stimulant des actions pour les marques, telles que la réalisation d’enquêtes et l’installation d’applications ».

Sur le plan des bénéfices et de l’utilisation, le document note que Trebel avait un déficit accumulé de 12,2 millions de dollars à la fin de 2019, les revenus de l’année ayant totalisé 1,88 million de dollars (contre 960 000 $ en 2018). 2020 a apporté 2,33 millions de dollars de bénéfices à Trebel – dont 1,19 million de dollars pour les redevances dues, selon le dépôt – et 3,2 millions de MAU au 31 décembre. De plus, chaque utilisateur quotidien a passé en moyenne 14,9 minutes « de temps en ligne dans l’application ».

La composante “en ligne” de la statistique mérite d’être soulignée car Trebel révèle à plusieurs reprises dans le document qu’elle “présente un avantage important qu’aucun autre service de musique, y compris YouTube, n’offre – la possibilité pour les auditeurs d’écouter leur musique hors ligne, sans Internet. connexion, et sans frais.

Enfin, le dossier indique que Trebel a des accords de licence avec les trois grands labels – qui “ont le droit de nous contrôler pour la conformité” avec les termes de ces accords – et des acteurs indépendants comme “Ingrooves, Cinq Music Group, Symphonic Distribution, Empire Distribution, TANGO Multimedia, DashGo et Colonize Media.

Outre les menaces évidentes pour les opérations de l’entreprise – concurrence féroce entre les services de streaming, la possibilité que les conditions de licence puissent changer considérablement, etc. – Trebel est impliqué dans un procès avec Verizon. Dans une plainte déposée en juin dernier, le fournisseur de services de téléphonie mobile a déclaré qu’il avait surpayé Trebel d'”environ 232 000 $ en raison d’une erreur de saisie de données” – bien que le service de streaming “nie que le paiement était une erreur”.

Dans les autres nouvelles de l’introduction en bourse, Believe a fait ses débuts aujourd’hui sur Euronext Paris. Cependant, les actions se sont séparées de près de 13% de leur valeur, terminant à 19,54 $ (16,05 €) chacune.