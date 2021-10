Le service de streaming Redbox ajoute 24 nouvelles chaînes de télévision en direct gratuitement

Il existe maintenant tellement de services de streaming sur le marché que vous ne les connaissez peut-être même pas tous. Par exemple, saviez-vous que la société de location de vidéos Redbox propose un service de streaming ? Eh bien, c’est le cas ! La société de location de films propose également une tonne de films et d’émissions gratuits à la demande. De plus, Redbox diffuse un tas de chaînes de télévision en direct gratuites.

Redbox est l’une des nombreuses entreprises qui ont sauté dans le train de la télévision en streaming gratuite financée par la publicité (FAST). Et cette semaine, la société a annoncé qu’elle ajouterait plus de 20 nouvelles chaînes FAST à sa gamme. Les ajouts comprendront des nouvelles locales, des films d’horreur, des émissions pour enfants, etc.

Redbox ajoute de nouvelles chaînes de télévision gratuites en direct

« Il s’agit de la plus forte augmentation de nouvelles chaînes de streaming gratuites dans l’histoire de Redbox », a déclaré Chris Yates, directeur général de Redbox On Demand, dans un communiqué de presse à propos de chacune des nouvelles chaînes FAST arrivant sur le service. « Des nouvelles locales à certaines des meilleures émissions pour enfants, il y a encore plus de programmes pour le plaisir de tous. Nous sommes ravis de voir ces chaînes bientôt en ligne.

Voici les 20+ nouvelles chaînes FAST que vous pourrez bientôt diffuser via Redbox On Demand :

MODIFIER: ALTER est une marque d’horreur pour des histoires nouvelles et fondées explorant la condition humaine à travers des perspectives déformées.

Les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique : America’s Funniest Home Videos propose des vidéos personnelles gratuites et hilarantes et des moments vidéo viraux que vous aimez d’AFV.

Bébé requin : C’est Doo-Doo-Doo Il est temps de danser sur BABY SHARK ! La chaîne est conçue pour s’adapter à la routine quotidienne d’un enfant sur 24 heures. Du réveil le matin à l’école, en passant par l’apprentissage, la sieste et le coucher.

Ciné Romantique : Cine Romántico est la première chaîne de films en streaming gratuite financée par la publicité en espagnol, entièrement dédiée aux films d’amour.

Stations de nouvelles locales de la GCM : WHIO (Dayton), WJAX (Jacksonville), WSB (Atlanta), WSOC (Charlotte), WPXI (Pittsburgh), WFTV (Orlando), KIRO (Seattle), KOKI (Tulsa), WHBQ (Memphis), WFXT (Boston)

Électrique maintenant : Electric Entertainment présente Electric NOW, le guichet unique permettant aux fans de profiter gratuitement de toutes leurs émissions préférées avec des publicités.

Des enfants heureux: HappyKids est une chaîne gratuite et sûre qui divertit et éduque les enfants de tous les groupes d’âge. Regardez des émissions populaires, de la musique, des histoires, des films, des vlogs – segmentés à la fois par tranche d’âge et par intérêt.

Spectacle rouge vert : Le Red Green Show suit le malheureux bricoleur Red Green, son neveu ringard Harold et une troupe colorée de personnages alors qu’ils filment une émission télévisée à faire soi-même.

Encore plus de nouvelles chaînes à venir

Sony Canal novelas : Dédié aux telenovelas classiques les plus populaires au monde et aux feuilletons modernes comme Zorro : La Espada y la Rosa, El Mariachi et plus encore.

Compétences du canal : Dédié aux émissions de téléréalité les plus excitantes d’Amérique latine comme Escape Perfecto, l’adaptation mexicaine du format à succès SPT Raid the Cage, qui maintient les téléspectateurs sur les bords de leurs sièges alors que les candidats font face à leurs défis.

Sony Canal Comédias : Des remakes modernes culturellement pertinents d’Amérique latine qui feront rire le public, mettant en vedette les sitcoms et les séries comiques les plus emblématiques de la télévision comme Married with Children, The Nanny, et plus encore.

Tout les années 80 : Revivez la décennie des permanentes et des épaulettes ! Le son synth-pop unique rappellera aux téléspectateurs tous leurs plus grands souvenirs des années 80.

Tastemade en Espagnol : Tastemade en Espanol est un réseau de streaming en espagnol avec plus de 175 heures de programmation.

Collection Wu-Tang : Wu-Tang Collection TV est la chaîne d’arts martiaux la plus grande et la mieux organisée au monde !

Yahoo! La finance: Yahoo Finance est la principale source d’informations commerciales et financières axées sur la fourniture d’informations fiables avec des perspectives diverses pour tous les âges et tous les horizons.

La société a annoncé que ses nouvelles chaînes de télévision gratuites en direct seront disponibles sur Redbox On Demand dans les semaines à venir. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au service de streaming sur Redbox.com. Le service de streaming de Redbox est accessible sur pratiquement tous les appareils intelligents. Les appareils pris en charge incluent les téléviseurs intelligents, les boîtiers et clés de diffusion en continu, les téléphones, les tablettes, les consoles et les ordinateurs.