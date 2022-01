Le service de streaming Samsung Gaming Hub annoncé avec le support de Google et Nvidia

Certains propriétaires de téléviseurs Samsung pourront bientôt diffuser des jeux sans avoir besoin d’un dongle ou d’un périphérique USB supplémentaire. Au CES de cette année, Samsung a finalement donné un nom à son service de streaming de jeux, qui devrait être lancé plus tard cette année. Intitulé Samsung Gaming Hub, les utilisateurs pourront diffuser des jeux à partir d’une variété de services directement sur leur téléviseur.

Actuellement, Samsung Gaming Hub devrait permettre aux utilisateurs d’accéder aux bibliothèques de jeux disponibles sur GeForce Now de Nvidia, Google Stadia et Utomik, bien que d’autres partenariats avec des plateformes de streaming soient prévus. « Nous avons développé le Samsung Gaming Hub avec nos incroyables partenaires de contenu au profit de tous les joueurs, et nous prévoyons de poursuivre notre collaboration pour développer l’écosystème », a déclaré le président de Samsung Electronics, Won-Jin Lee.

Les utilisateurs de Samsung Game Hub pourront jouer à des jeux disponibles sur GeForce Now, Stadia et Utomik.

Bien qu’il ne soit pas clair comment les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que leurs jeux fonctionnent, Samsung affirme que tous les titres diffusés via le Samsung Gaming Hub auront des « performances similaires à celles d’une console ». Les joueurs pourront également apparemment utiliser n’importe quel contrôleur de leur choix, bien qu’ils devront avoir le bon téléviseur pour utiliser réellement le service. Samsung Gaming Hub ne concerne qu’un groupe restreint de modèles de téléviseurs intelligents Samsung 2022.

Bien que le marché des services de streaming de jeux soit saturé, ce n’est pas la première tentative de Samsung. En 2015, le géant de l’électronique s’est associé à Sony pour intégrer PlayStation Now à ses téléviseurs intelligents. PlayStation Now ne sera cependant pas là pour très longtemps, car le service serait apparemment intégré à PlayStation Plus dans le cadre du plan de Sony visant à lancer un service de streaming de jeux pour concurrencer le Xbox Game Pass.