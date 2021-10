Le service de trading cryptographique d’Interactive Brokers Un pas de géant vers l’accès mondial à la cryptographie par les institutions ZyCrypto

Publicité





Interactive Brokers, qui a été classé meilleur courtier en ligne pendant onze années consécutives par Barron’s, a lancé un service de crypto trading qui permet aux conseillers en investissement enregistrés de négocier Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash au nom de leurs clients du monde entier.

Cela s’ajoute à la possibilité de négocier des actions, des options, des contrats à terme, des obligations, des fonds communs de placement et des ETF pour leurs clients via la plate-forme. Le lancement du service par la célèbre société de courtage atteste de la popularité continue de la monnaie numérique.

« L’allocation d’un petit pourcentage d’actifs à la crypto-monnaie dans le cadre d’un portefeuille bien diversifié est devenue de plus en plus courante, et les conseillers peuvent souhaiter recommander la crypto-monnaie à leurs clients », a déclaré Steve Sanders, vice-président exécutif du marketing et du développement de produits chez Interactive Brokers. « L’ajout du trading de crypto-monnaie souligne notre engagement continu à fournir aux conseillers les produits et outils d’investissement dont ils ont besoin pour gérer avec succès les portefeuilles de clients et développer leurs activités. »

Offrir des services de crypto trading aux conseillers financiers institutionnels signifie une sorte d’approbation de l’actif par la société très populaire. En effet, le service sera accessible à ses 5 731 clients RIA. La plate-forme permet aux RIA de négocier tous les actifs, y compris la crypto maintenant, sur plus de 135 marchés à partir d’un seul compte. Les IRA peuvent analyser et gérer un portefeuille pour leurs clients.

Cela incitera certainement de nombreuses personnes qui négocient via les courtiers financiers sur la plate-forme à s’intéresser à la détention de crypto dans le cadre de leur portefeuille à des fins de diversification. En outre, cela rend la cryptographie attrayante pour les traders institutionnels.

En tant que concurrent clé de Robinhood – qui dispose déjà d’une fonctionnalité de crypto trading pour ses clients, IB utilisera le nouveau service pour innover et répondre aux demandes des nouveaux clients. Alors que Robinhood a un meilleur attrait pour les jeunes investisseurs, la majorité qui négocient les marchés financiers pour la première fois, Interactive Brokers a un meilleur attrait pour les clients institutionnels et ses clients ont une valeur d’actif en moyenne trois fois supérieure à celle de Robinhood.

Interactive Brokers compte plus d’un million de comptes clients actifs dans des zones hautement réglementées comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, l’Australie, Hong Kong et Singapour. Elle fournit des services dans plus de 220 pays et territoires.

Le service, qui est offert grâce à un partenariat avec la Paxos Trust Company, est initialement disponible pour les clients aux États-Unis, mais sera ensuite accessible aux conseillers financiers dans d’autres parties du monde. Bien que le service n’inclue pas les transactions sans commission comme avec certains courtiers, les courtiers institutionnels ne paieront aucun frais de garde ou de déclaration, et les frais ne sont que de 0,12 % à 0,18 % par transaction. Il y a un minimum de 1,75 $ par commande.