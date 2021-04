Le service des impôts sur le revenu introduit l’utilitaire JSON pour les ITR AY 2021-22, abandonne Excel / Java

CBDT déclare également que l’importation du fichier de pré-remplissage est obligatoire dans l’utilitaire et a notifié que les utilitaires pour ITR-1 et ITR-4 sont disponibles pour le téléchargement pour les utilisateurs.

La période de déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2021-22 a commencé avec le début du nouvel exercice. Les contribuables sont tenus de produire leur déclaration de revenus (RTI) de l’exercice 2020-2021 au plus tard le 31 juillet 2021, à moins que le gouvernement ne demande une prolongation de la dernière date de production du RTI. De AY 2021-22, le service des impôts sur le revenu a arrêté la version Excel et Java des utilitaires ITR. À la place des versions Excel et Java des utilitaires ITR, le CBDT a introduit l’utilitaire JSON et publié un guide étape par étape pour l’utilisation du nouvel utilitaire.

«Notamment, l’utilitaire hors ligne, basé sur la nouvelle technologie JSON (JavaScript Object Notation), n’a été activé que pour ITR 1 et ITR 4, d’autres ITR seront ajoutés dans les versions suivantes. Un guide étape par étape pour l’utilisation dudit utilitaire a été publié, donnant des instructions quant à son installation et son application. Les contribuables devront télécharger les données pré-remplies à partir du portail de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu et les importer sur le nouvel utilitaire, qui permet aux utilisateurs de modifier et d’enregistrer les déclarations, les données pré-remplies et les données de profil », déclare Neha Malhotra, Directeur, Nangia Andersen India.

CBDT déclare également que l'importation du fichier de pré-remplissage est obligatoire dans l'utilitaire et a notifié que les utilitaires pour ITR-1 et ITR-4 sont disponibles pour les utilisateurs pour téléchargement et que l'utilitaire pour d'autres ITR sera activé sous peu.

«Le service de l’impôt sur le revenu a informé que les versions ultérieures comporteront une fonctionnalité basée sur un questionnaire qui aidera les contribuables à identifier le RTI qui leur est applicable. De plus, cela permettra aux contribuables de payer des impôts, de vérifier et de télécharger le RTI via le service public lui-même », ajoute Neha.

La CBDT travaille sans relâche pour simplifier les procédures et créer un régime fiscal favorable aux contribuables. Selon Nangia Andersen LLP, «le nouvel utilitaire est une fonctionnalité conviviale pour le dépôt des déclarations et offrira une plus grande facilité aux contribuables. L’utilitaire lui-même fournit une aide sous forme de FAQ, de notes d’orientation, de circulaires et de dispositions de la loi afin de permettre le dépôt sans tracas des déclarations. Les efforts du gouvernement pour mettre en place un régime fiscal favorable pour les contribuables ne peuvent être ignorés. Augmenter la simplicité et éliminer les obstacles contribueront grandement à accroître la conformité et à faciliter la bonne gouvernance. »

