Le service EC2 d’Amazon proposera des instances Mac Mini M1 pour des temps de construction plus rapides

Amazon a annoncé aujourd’hui que son service Elastic Compute Cloud (EC2) propose désormais un « aperçu » des instances Mac mini M1 dans les régions Amazon Web Services (AWS) des États-Unis Est et Ouest des États-Unis, d’autres régions devant être disponibles lorsque les instances sont entièrement libéré.



Une « instance » est un serveur virtuel disponible à la location via le service EC2 d’Amazon pour exécuter des applications sur l’infrastructure AWS. Les instances Mac mini basées sur Intel étaient déjà disponibles depuis l’année dernière, mais les modèles M1 offriront des performances améliorées, permettant aux développeurs de créer des applications pour iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV de bénéficier de versions plus rapides.

De l’annonce :

Si vous êtes un développeur Mac et que vous réorganisez vos applications pour prendre en charge nativement les Mac avec le silicium Apple, vous pouvez désormais créer et tester vos applications et profiter de tous les avantages d’AWS. Les développeurs qui créent pour iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV bénéficieront également de versions plus rapides. Les instances Mac EC2 M1 offrent des performances tarifaires jusqu’à 60 % supérieures à celles des instances Mac EC2 x86 pour les charges de travail de création d’applications iPhone et Mac.

Plus de détails sont disponibles sur le site Web d’Amazon Web Services et il existe également un formulaire d’inscription pour l’aperçu des instances M1 Mac mini.

