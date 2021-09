Le service en ligne Switch du Japon obtient le contrôleur Sega Mega Drive à six boutons

in

Image : Nintendo

Le point culminant de la dernière édition de Nintendo Direct a sans doute été l’annonce que les jeux Nintendo 64 et Sega Genesis (Mega Drive) arriveront sur le service Switch Online le mois prochain en tant que service “Expansion Pack”.

Cela inclut les nouveaux (mais anciens) contrôleurs pour le service qui sont désormais sans fil. Il y a une manette Nintendo 64 et une manette Sega Genesis à trois boutons. Si vous êtes situé au Japon et que vous êtes membre de l’ONS, il semble que vous puissiez mettre la main sur la version à six boutons du GamePad sans fil de Sega.

NINTENDO 64 メガドライブ ファイティングパッド 6B」も発売決定。#NintendoDirectJP pic.twitter.com/YNs5oJnjdw— 任天堂株式会社 (@Nintendo) 23 septembre 2021

Bien que ce ne soit évidemment pas la meilleure nouvelle pour les fans de Sega ici dans l’ouest, ce n’est pas non plus si surprenant. Lorsque Sega a sorti son Sega Mega Drive Mini localement en 2019, il a fait exactement la même chose – rendant la manette de jeu à six boutons exclusive au Japon.

La manette de jeu Sega Genesis Wireless à trois boutons pour Switch vous coûtera 49,99 $ / 39,99 £ / 49,99 €. Vous pouvez en savoir plus sur les dernières révélations de contrôleurs pour le service Switch Online dans notre article précédent.