Le service informatique assouplit le délai jusqu’en février 2022 pour que les contribuables achèvent la vérification des RTI de l’exercice fiscal 20

Les contribuables qui n’ont pas vérifié électroniquement leurs RTI pour l’exercice 2019-2020 peuvent terminer le processus de vérification d’ici le 28 février 2022, car le service de l’impôt sur le revenu a accordé un assouplissement unique aux personnes évaluées.

Conformément à la loi, une déclaration de revenus (ITR), déposée par voie électronique sans signature numérique, doit être vérifiée électroniquement via Aadhaar OTP, ou net-banking, ou un code envoyé via un compte demat, un compte bancaire pré-validé et un guichet automatique dans les 120 jours. de produire la déclaration.

Alternativement, les contribuables peuvent envoyer une copie physique du RTI déposé au bureau du Centre de traitement centralisé (CPC) à Bangalore. Si le processus de vérification, qui se fait via le formulaire ITR-V, n’est pas terminé, il est alors considéré que la déclaration n’a pas été produite.

La Commission centrale des impôts directs (CBDT) dans une circulaire datée du 28 décembre, a déclaré qu’un grand nombre de RTI déposés par voie électronique pour l’année d’imposition 2020-21 restaient toujours en attente auprès du service des impôts sur le revenu faute de réception d’un RTI-V valide. Formulaire au CPC, Bangalore ou en attente de vérification électronique des contribuables concernés.

« En ce qui concerne tous les RTI pour l’année d’imposition 2020-21 (exercice 2019-2020) qui ont été téléchargés électroniquement par les contribuables dans le délai imparti… et qui sont restés incomplets en raison de la non-soumission du formulaire RIR-V… le Conseil… par la présente permet la vérification de ces retours soit en envoyant une copie physique dûment signée de l’ITR-V à CPC, Bengaluru via speed post ou via les modes EVC/OTP.

« Ce processus de vérification doit être achevé d’ici le 28 février 2022 », a déclaré le CBDT. Cet assouplissement ne s’applique pas dans les cas où, dans l’intervalle, le service informatique a déjà eu recours à toute autre mesure pour assurer le dépôt de la déclaration fiscale par le contribuable concerné après avoir déclaré que la déclaration n’a pas été déposée, a-t-il ajouté.

L’associé principal d’AMRG & Associates, Rajat Mohan, a déclaré que « les contribuables non conformes auraient amplement le temps de se dévoiler et de terminer le processus de vérification, permettant au service fiscal de traiter les déclarations. « Cependant, ces contribuables non conformes ne seraient pas indemnisés des intérêts pour la période intermédiaire en vertu de l’article 244A, car les raisons du retard sont imputables au contribuable lui-même. »

