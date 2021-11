Le service informatique déploie un nouvel AIS pour les contribuables

Si le contribuable estime que les informations sont incorrectes, se rapportent à une autre personne/année, en double, etc., une fonction a été fournie pour soumettre des commentaires en ligne.

Le service de l’impôt sur le revenu (TI) a déployé la nouvelle déclaration d’information annuelle (AIS) sur le portail de conformité qui fournit une vue complète des informations à un contribuable avec une possibilité de capturer les commentaires en ligne.

L’AIS est plus complet que l’ancien formulaire 26AS car il contiendra plus d’informations sur les transactions financières des contribuables au-delà des transactions TDS et TCS.

« Les informations dérivées dans TIS seront utilisées pour le pré-remplissage du retour (le pré-remplissage sera activé de manière progressive) », a déclaré le département.

La valeur indiquée dans le TIS peut être prise en compte lors du dépôt du RTI. Dans le cas où le RTI a déjà été déposé et que certaines informations n’ont pas été incluses dans le RTI, la déclaration peut être révisée pour refléter les informations correctes, a-t-il déclaré.

Le nouvel AIS était accessible en cliquant sur le lien « Déclaration d’information annuelle (AIS) » sous l’onglet « Services » sur le nouveau portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu (https://www. Incometax.gov.in. L’affichage de Le formulaire 26AS sur le portail TRACES continuera également en parallèle jusqu’à ce que le nouvel AIS soit validé et complètement opérationnel, a indiqué le service des impôts sur le revenu dans un communiqué.

Le nouvel AIS comprend des informations supplémentaires concernant les intérêts, les dividendes, les transactions sur titres, les transactions sur les fonds communs de placement, les informations sur les versements à l’étranger, etc.

Les informations déclarées ont été traitées pour supprimer les informations en double et le contribuable pourra télécharger les informations AIS aux formats PDF, JSON, CSV.

Si le contribuable estime que les informations sont incorrectes, se rapportent à une autre personne/année, en double, etc., une fonction a été fournie pour soumettre des commentaires en ligne.

Un TIS simplifié a également été généré pour chaque contribuable, qui indique la valeur agrégée pour le contribuable afin de faciliter la production de la déclaration. TIS montre la valeur traitée (c’est-à-dire la valeur générée après la déduplication des informations sur la base de règles prédéfinies) et la valeur dérivée (c’est-à-dire la valeur dérivée après avoir pris en compte le retour d’information du contribuable et la valeur traitée). Si le contribuable soumet des commentaires sur l’AIS, les informations dérivées dans TIS seront automatiquement mises à jour en temps réel.

En cas de divergence entre les informations TDS/TCS ou les détails de la taxe payée tels qu’ils sont affichés dans Form26AS sur le portail TRACES et les informations TDS/TCS ou les informations relatives au paiement de la taxe telles qu’elles sont affichées dans AIS sur le portail de conformité, le contribuable peut se fier sur les informations affichées sur le portail TRACES aux fins du dépôt du RTI et à d’autres fins de conformité fiscale.

