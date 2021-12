Le service informatique détecte une fraude valant des millions de dollars après des raids sur des entreprises de téléphonie mobile «sous contrôle étranger»

Les perquisitions ont été effectuées le 21 décembre et les locaux du Karnataka, du Tamil Nadu, de l’Assam, du Bengale occidental, de l’Andhra Pradesh, du Madhya Pradesh, du Gujarat, du Maharashtra, du Bihar, du Rajasthan et de Delhi-NCR ont été couverts.

Le département de l’impôt sur le revenu a détecté des revenus présumés non comptabilisés d’une valeur de plus de 6 500 crores de roupies après avoir récemment perquisitionné certaines entreprises de communication mobile et de fabrication de téléphones « sous contrôle étranger » et des personnes qui leur sont liées, a déclaré vendredi la CBDT. Les perquisitions ont été effectuées le 21 décembre et des locaux du Karnataka, du Tamil Nadu, de l’Assam, du Bengale occidental, de l’Andhra Pradesh, du Madhya Pradesh, du Gujarat, du Maharashtra, du Bihar, du Rajasthan et de Delhi-NCR ont été couverts.

« L’action de recherche a révélé que deux grandes entreprises ont effectué des versements sous forme de redevances à et au nom des sociétés de son groupe situées à l’étranger, ce qui représente plus de 5 500 crores de roupies. « La réclamation de telles dépenses ne semble pas appropriée à la lumière des faits et des preuves recueillis lors de l’action de recherche », a déclaré la Commission centrale des impôts directs (CBDT), l’organe directeur du département informatique, dans un communiqué. déclaration émise.

Il n’a pas identifié les entités recherchées. Les raids « ont mis en évidence le modus operandi d’achat des composants pour la fabrication de téléphones mobiles. « Il est entendu que ces deux sociétés n’avaient pas respecté le mandat réglementaire prescrit par la Loi de l’impôt sur le revenu pour la divulgation des transactions avec des entreprises associées », indique le communiqué.

Un tel manquement, a-t-il déclaré, les rend passibles de poursuites pénales en vertu de la loi sur l’informatique et le montant pourrait être supérieur à 1 000 crores de roupies. Un modus operandi a été détecté « selon lequel des fonds étrangers ont été introduits dans les livres de la société indienne, mais il s’avère que la source à partir de laquelle ces fonds ont été reçus est de nature douteuse, prétendument sans solvabilité du prêteur.

« Le montant de ces emprunts est d’environ 5 000 crores de roupies, sur lesquels des frais d’intérêt ont également été réclamés », a-t-il déclaré. La CBDT a déclaré que « des preuves concernant l’inflation des dépenses, les paiements au nom des entreprises associées, etc. ont également été constatées, ce qui a conduit à la réduction des bénéfices imposables de la société indienne de fabrication de téléphones mobiles ».

« Ce montant pourrait dépasser 1 400 crores de roupies », a-t-il déclaré. La déclaration affirmait que l’une des sociétés perquisitionnées avait utilisé les services d’une autre entité située en Inde mais ne s’était pas conformée aux dispositions de retenue d’impôt à la source introduites à partir d’avril 2020. « Le montant de la responsabilité de TDS sur ce compte pourrait être d’environ Rs 300. crore », a-t-il déclaré. Dans le cas d’une autre entreprise visée par l’action de recherche, selon le communiqué, il a été détecté que le contrôle des affaires de l’entreprise était « substantiellement » géré depuis un pays voisin.

« Les administrateurs indiens de ladite société ont admis qu’ils n’avaient aucun rôle dans la gestion de la société et ont prêté leurs noms pour le poste d’administrateur à des fins homonymes. « Des preuves ont été recueillies sur une tentative de transfert de l’intégralité des réserves de la société à hauteur de Rs 42 crore hors de l’Inde sans paiement des impôts dus », a-t-il déclaré.

La CBDT a déclaré qu’une enquête avait également été menée contre certaines sociétés de services financiers et de logiciels et qu’il avait été constaté qu’un certain nombre de ces sociétés avaient été créées dans le but de gonfler les dépenses et de siphonner des fonds.

«À cette fin, ces sociétés ont effectué des paiements à des fins commerciales non liées, comme ont également utilisé les factures émises par une entreprise commerciale inexistante basée au Tamil Nadu. « Le montant d’un tel flux s’élève à environ Rs 50 crore », a-t-il déclaré.

