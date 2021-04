Le service Internet à domicile 5G de T-Mobile semble presque trop beau pour être vrai – .

T-Mobile a annoncé mercredi divers plans inclus dans la prochaine initiative de Un-carrier: «5G pour tous».

L’opérateur mobile prévoit de faciliter l’accès à la 5G en fournissant un appareil 5G gratuit à tout abonné qui échange un ancien téléphone. En plus de cela, T-Mobile est prêt à mettre à niveau les utilisateurs 5G vers des forfaits illimités comprenant un accès 5G illimité. Enfin, T-Mobile a lancé son service Internet domestique 5G pour offrir un haut débit plus rapide à des millions de clients, y compris des abonnés en Amérique rurale. Ce dernier semble presque trop beau pour être vrai, offrant aux utilisateurs un tas d’avantages passionnants. Il y a cependant quelques mises en garde à prendre en compte avant de s’engager dans cette voie.

Le nouveau service Internet domestique 5G devrait couvrir quelque 30 millions de foyers, dont 10 millions en zone rurale. Le service offrira aux clients des vitesses de pointe allant jusqu’à 100 Mbps, avec des vitesses moyennes d’environ 50 Mbps. Ce n’est pas exactement l’expérience gigabit 5G rapide que vous expérimenteriez sur les téléphones dans les endroits où le type rapide de connectivité 5G est disponible. Cependant, cela pourrait encore être une excellente mise à niveau pour les ménages qui n’ont pas accès à une meilleure alternative.

T-Mobile a essayé un pilote de ce programme qui couvrait initialement 50 000 foyers, puis s’est étendu à 100 000 foyers.

Le service Internet à domicile 5G sera facturé 60 USD par mois avec AutoPay ou 65 USD sans. T-Mobile dit qu’il n’y a pas de taxes ou de frais supplémentaires, pas de frais d’équipement, pas de contrats et « pas de surprises ou de factures explosives. »

T-Mobile expédiera aux clients la passerelle 4G / 5G ci-dessus à leur domicile, qu’ils pourront installer et activer eux-mêmes. L’opérateur dit que vous serez en ligne en quelques minutes en suivant quelques étapes simples qui impliquent le téléchargement d’une application. Une vidéo montrant le processus de configuration est disponible sur ce lien.

Le premier problème avec l’offre de service Internet à domicile 5G est qu’elle n’est peut-être pas la 5G pour tout le monde. S’il n’y a pas de couverture 5G en vue, alors l’équipement tombera sur le réseau T-Mobiles 4G, comme vous l’avez peut-être deviné du fait que le matériel est décrit comme une passerelle 4G / 5G. La bonne nouvelle est que le processus de configuration permettra aux clients de vérifier la couverture avant de commander le plan.

Le deuxième problème potentiel avec le service est que les utilisateurs peuvent rencontrer des ralentissements pendant les périodes de congestion du réseau. Ce n’est peut-être pas un problème dans certains endroits, mais si vous vivez dans une zone plus encombrée, la vitesse d’Internet sur ce plan Internet résidentiel 5G peut chuter pendant les périodes de pointe.

Le projet de T-Mobile de desservir jusqu’à 30 millions de foyers est certainement audacieux et conforme aux promesses faites par l’opérateur lors du processus d’acquisition de Sprint. T-Mobile a déclaré qu’il avait besoin du réseau de Sprint pour l’aider à déployer exactement ce type particulier de service Internet à domicile.

Mais les annonces de mercredi pourraient également aller à l’encontre du projet ambitieux de T-Mobile. L’opérateur cherche à attirer plus d’abonnés à la 5G et offre un téléphone gratuit Samsung Galaxy A32 5G à toute personne apportant un vieux téléphone en bon état de fonctionnement et bénéficiant d’une offre postpayée. Les propriétaires d’iPhone ont également accès à un programme d’échange distinct pour l’iPhone 12 compatible 5G. En plus de cela, «Great Unlimited Trade-Up» de T-Mobile offrira aux abonnés postpayés des forfaits illimités qui incluent des données 5G illimitées. Les clients postpayés existants qui bénéficient d’un forfait de données limité peuvent être mis à niveau gratuitement vers un service illimité.

Ces deux promotions commencent le 18 avril et durent toute l’année, ce qui signifie que T-Mobile pourrait voir un afflux massif d’appareils mobiles 5G sur son réseau avec un accès aux données illimité. Cela pourrait entraîner une augmentation des temps de congestion du réseau pour certains clients optant pour le service Internet à domicile 5G. Le kilométrage peut varier et il vous suffira d’essayer le service pour voir comment il se comporte dans des conditions réelles – c’est ici que vous pouvez commencer.

