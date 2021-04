Le service Internet Starlink de SpaceX vient d’être un peu plus puissant – .

SpaceX a peut-être un peu de mal à débarquer ses grands prototypes brillants de Starship, mais les autres projets de la société avancent avec de bien meilleurs résultats. Le projet Starlink, qui s’efforce de créer un réseau de données mondial accessible pratiquement partout, a connu des renforcements réguliers alors que SpaceX continue de lancer de nouveaux lots de satellites selon un calendrier extrêmement cohérent.

Maintenant, dans le dernier coup de pouce au réseau, SpaceX a lancé avec succès 60 autres satellites Starlink en orbite mercredi. Le lancement, qui a eu lieu à 12 h 34 (lol) heure de l’Est, s’est déroulé sans heurts du début à la fin, le SpaceX Falcon 9 transportant les dizaines de satellites dans l’espace, puis revenant sur Terre pour un atterrissage en douceur sur l’un des drones de la société. navires. C’est le 10e lancement de SpaceX cette année et il porte le nombre total de satellites Starlink en orbite à 1378.

Au total, 1445 satellites Starlink ont ​​été lancés, mais certains d’entre eux ont été désorbés pour une raison ou une autre, c’est pourquoi le nombre n’est pas beau et rond comme il le serait autrement. Cependant, la grande majorité des machines sont toujours là-haut et fournissent déjà un service Internet à des milliers de bêta-testeurs en surface.

Les objectifs à court terme de la société consistent à porter le nombre de satellites en orbite à près de 1600 d’ici la fin de 2021 ou au début de 2022, ce qui devrait permettre au réseau Starlink de fournir un service Internet à une échelle quasi mondiale. À l’heure actuelle, le service est disponible aux États-Unis et au Canada, et il va devoir franchir toute une série d’obstacles réglementaires avant de pouvoir être déployé dans tous les pays auxquels il souhaite pouvoir fournir des services.

Cela étant dit, le projet s’est montré prometteur pour SpaceX, et bien que les services Internet ne battent pas tous les records en termes de vitesse, ils ont l’avantage en matière de fourniture de données à haut débit dans les zones où le câble ou la fibre se trouvent. Des choses encore saturées. Les communautés rurales en particulier ont été laissées sans véritable Internet à haut débit pendant longtemps, et SpaceX cherche à tirer parti de la lente diffusion du câble et de la fibre en attirant un grand nombre de clients ruraux.

De plus, une fois que le service Starlink peut être fourni dans des pays où le service Internet est plus lent ou même moins facilement disponible qu’aux États-Unis et au Canada, la société peut se voir gagner des clients à un rythme extrêmement rapide.

Pour l’instant, Starlink reste en version bêta alors que la société élimine tout problème de service et attend patiemment que son réseau satellite se développe. SpaceX a déjà l’autorisation de lancer jusqu’à 30000 satellites pour Starlink, et ce nombre pourrait encore augmenter une fois que la société approchera de cette étape importante. Cette date est probablement encore dans plusieurs années.

