Le service météo dévoile de nouveaux indices de gravité pour les orages .

Tous les orages ne sont pas égaux. Désormais, le National Weather Service ajoute de nouvelles catégories de menace de dommages aux avertissements d’orages violents.

Les deux catégories de menace de dommages dépendront de la taille de la grêle et de la vitesse du vent.

Une “menace considérable” est une tempête avec de la grêle de la taille d’une balle de golf et des vitesses de vent de 70 miles par heure ou plus, et un avertissement de “menace destructrice” est une tempête avec de la grêle de la taille d’une balle de baseball et des vents de 80 miles par heure ou plus .

“La différence entre les vents de 58-60 mph et les vents de 90 mph comme nous l’avons vu dans le derecho l’année dernière, cela fait une assez grande différence”, a expliqué le climatologue de l’Illinois Trent Ford.

Le milliard de dollars du 10 août 2020, Midwest Derecho est un exemple du moment où la menace de dommages causés par les vents violents serait classée comme «destructrice» dans les avertissements d’orages violents.

La tempête a traversé l’est de l’Iowa jusqu’à l’Illinois avec des vents allant jusqu’à 140 mph. Des dommages étendus aux bâtiments ont été signalés et des millions d’acres de cultures ont été endommagés ou détruits.

Des vents estimés à 100 mph ont touché Princeton, Illinois, dans le comté de Bureau, où une tour de communication de 150 pieds s’est effondrée et de nombreux poteaux électriques ont été cassés. Des pannes de courant de longue durée se sont produites dans toute la région.

Si un avertissement de menace destructrice d’orage violent est émis, une nouvelle alerte sera envoyée.

“Les tempêtes classées comme telles par le National Weather Service déclencheront automatiquement une alerte d’urgence sans fil, ou WEA, et c’est une alerte qui va directement aux smartphones”, a déclaré Ford.

Cette alerte d’urgence sera accompagnée d’un cri puissant qui vous alertera lorsqu’une menace de temps violent particulièrement dangereuse se présente dans votre région. D’autres avertissements déclenchent déjà une alerte d’urgence sans fil sur les téléphones, notamment des avertissements de tornade et des avertissements d’inondation éclair haut de gamme.

Selon le NWS, seulement 10 % de tous les orages violents atteignent le critère « destructeur » chaque année à travers le pays.