Le service militaire pourrait mettre Lauri Markkanen hors des séries éliminatoires

Lauri Markkanen était numéro 7 au repêchage de 2017. L’attaquant de puissance s’était démarqué par son bon poignet en Arizona : un 2.11 avec tir extérieur et de nombreuses possibilités de marquer qui a été sélectionné par les Timberwolves et envoyé aux Chicago Bulls dans l’opération Jimmy Butler. Cet été, après avoir raté son passage chez les Bulls, est allé à Cleveland Cavaliers dans une opération d’enseigne et de commerce qui lui a permis de redémarrer sa carrière dans une nouvelle destination.

Il se débrouille très bien sur les Cavs. Il joue dans l’équipe de révélation et apprend à se déplacer presque comme un attaquant, un complément de sept pieds à côté de deux initiés comme Jarrett Allen et le majestueux Evan Mobley, n ° 3 du dernier repêchage. Un pari étrange, et plus encore dans cette NBA actuelle, mais qui fonctionne. Markkanen a une moyenne de plus de 14 points et près de 6 rebonds par match, il est en hausse en tant que buteur et sa taille est évidente dans les passes décisives près de la zone.

Les Cavs, malgré de nombreux problèmes de blessures et après un début avec un calendrier chargé, ils sont septièmes à l’Est avec un record de 14-12. Ils sont actuellement en position de play-in, prêts à se battre pour les playoffs pour la première fois depuis le départ de LeBron James à l’été 2018. Là, en playoffs, JB Bickerstaff aimerait avoir toute sa rotation, mais Markkanen pourrait be descend pour une raison étrange : le service militaire obligatoire qui existe toujours dans sa Finlande natale.

Selon les informations de Basketnews, le Finlandais (24 ans) a été inscrit sur la liste de l’Ecole des Sports des Forces de Défense, ce qui a priori vous oblige à vous conformer à ce service. Son nom fait partie des 98 athlètes de 20 spécialités qui ont été choisis pour ce programme de l’École des Sports qui se présente comme une alternative au service militaire pour les athlètes professionnels. Qu’ils doivent également se conformer à cette obligation et doivent le faire avant l’âge de 28 ans. Le service militaire, pour l’instant avec le nom de Lauri Markkanen parmi ceux qui y sont contraints, débute le 11 avril 2022, exactement un jour après la clôture de la saison régulière en NBA. La durée minimale du service militaire en Finlande est de 165 jours. Maintenant, il reste à voir si le joueur a un moyen de le sauter ou de continuer à étendre son incorporation. Surtout si les Cavs accèdent aux prochains playoffs…