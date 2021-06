Le service militaire pourrait mettre un terme à la carrière de Nikita Mazepin chez Haas

Le père de Nikita Mazepin, Dmitry, a révélé que la place de son fils sur la grille de Formule 1 était menacée en raison du service militaire obligatoire.

Mazepin a fait ses débuts en Formule 1 en 2021 avec Haas, et il est sûr de dire que la recrue a eu un impact considérable depuis son arrivée.

Le joueur de 22 ans avait déjà une réputation avec lui en Formule 1, et il y a eu quelques autres controverses lors des premières manches, le coéquipier de Mazepin, Mick Schumacher, étant le dernier à contester le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Cela étant dit, Mazepin a commencé à montrer des signes d’installation à Haas, produisant une performance décente au Grand Prix de Monaco, tandis que Bakou, en général, était également un pas dans la bonne direction.

Cet élan pourrait cependant être écourté, car le service militaire obligatoire dans sa Russie natale pourrait être dans son avenir proche.

“Nikita a 23 courses, et ils lui disent qu’il doit rejoindre l’armée”, a déclaré le père de Mazepin, Dmitry, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

« Ils lui ont dit qu’il devait être présent régulièrement au camp d’entraînement. Il n’y aurait pas d’exceptions.

« Il a une course toutes les deux semaines. Comment fait-il? A qui je pose cette question ?

« Et je ne parle pas seulement de Nikita Mazepin mais de tout le monde : athlètes et professionnels dans la même situation. La question de l’éducation et du sport est pertinente.

Expliquant la situation à Bakou, Mazepin a révélé qu’il étudiait au département militaire depuis deux ans et aimerait devenir officier de réserve après sa troisième année.

« En Russie, le service militaire est obligatoire pour tous ceux qui y sont aptes », a-t-il expliqué.

« Il y a deux options. La première est que vous soyez diplômé de l’université et que vous serviez pendant un an, et la seconde est le département militaire, si votre entraînement physique et vos résultats scolaires sont assez bons.

« Dans le cas du département militaire, vous étudiez un jour par semaine pour être officier de réserve. La période de formation est de trois ans, mais tout se passe en classe.

« J’étudie au département militaire depuis deux ans maintenant, donc il me reste encore un an. Après ça, j’aimerais croire que je deviendrai officier de réserve.

