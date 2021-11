Le service postal américain annonce les dates limites d’expédition des fêtes : comment s’assurer que les colis arrivent avant Noël

Le service postal des États-Unis a annoncé des délais d’expédition pour les vacances qui doivent être respectés pour garantir que les colis de Noël arrivent à temps.

L’USPS recommande d’expédier les cartes de vœux et les cadeaux pour Noël avant le 15 décembre en utilisant USPS Retail Ground Service si les colis doivent être livrés avant le 25 décembre, selon le site Web de l’USPS.

Le courrier de première classe doit être envoyé avant le 17 décembre, le courrier prioritaire avant le 18 décembre et le service de courrier prioritaire express avant le 23 décembre pour assurer une livraison de Noël à temps.

Ces dates varient pour ceux qui vivent à Hawaï et en Alaska, et l’USPS a également indiqué les dates d’expédition recommandées pour ceux qui envoient des colis à l’étranger ou à l’armée.

Les enfants qui envoient des listes de souhaits au Père Noël doivent les recevoir par la poste avant le 10 décembre, peu importe où ils les envoient aux États-Unis.

« Plus vous envoyez tôt, mieux c’est : ne tardez pas, envoyez-nous un courrier et expédiez dès aujourd’hui », a déclaré le service postal.

L’USPS dit que la période la plus chargée de la saison des expéditions des Fêtes commence deux semaines avant Noël, et la semaine du 13 au 18 décembre devrait être la plus chargée de la saison des envois.

L’expédition dans les délais ne garantit pas que les colis arriveront à temps, a déclaré l’USPS, sauf indication contraire.