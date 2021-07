Le service TV gratuit de Samsung est désormais disponible sur le Web

TL;DR

Samsung a discrètement rendu son service gratuit TV Plus disponible sur le web. Vous n’avez plus besoin d’un des téléphones ou téléviseurs de l’entreprise. Le service est désormais en concurrence avec Pluto TV, Tubi et d’autres rivaux gratuits avec publicités.

Vous n’avez plus besoin d’acheter un téléphone ou un téléviseur Samsung pour essayer le service Plus de l’entreprise. Protocol et Android Central notent que Samsung a rendu son offre de télévision gratuite disponible sur le Web, vous permettant de diffuser sur pratiquement n’importe quel appareil avec un navigateur. L’application mobile prend également en charge le streaming Chromecast.

Un porte-parole de Samsung a révélé que le géant de la technologie a discrètement lancé sa télévision gratuite sur le Web au deuxième trimestre de l’année – il n’a tout simplement pas fait de publicité pour la plate-forme élargie. On ne sait pas pourquoi Samsung était silencieux, mais des lancements en douceur comme celui-ci donnent aux entreprises une chance d’affiner un service sans la pression habituelle.

L’incarnation actuelle de TV Plus offre un accès gratuit à environ 140 chaînes de diffusion en continu, dont ABC News Live, PBS Kids et une multitude de chaînes spécialisées. Vous devrez vous connecter à un compte Samsung pour regarder certaines chaînes, mais d’autres n’ont aucune condition. Tant que vous êtes à l’aise avec les publicités, il n’y a pas d’autres conditions.

Cette décision met Samsung TV Plus en concurrence avec d’autres services gratuits, notamment Pluto TV et Fox’s Tubi. Cela pourrait également vous donner une raison de vous éloigner de concurrents liés au matériel comme The Roku Channel. Ce n’est pas une décision surprenante à cet égard. Les services de streaming ont souvent besoin d’un large public pour prospérer, et la version Web pourrait aider TV Plus à se développer. C’est aussi une reconnaissance que les services aident à vendre du matériel – TV Plus peut ne pas gagner beaucoup d’argent en soi, mais cela pourrait être un facteur la prochaine fois que vous achèterez un gadget.