Le service VPN de Google est désormais disponible en dehors des États-Unis

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Le VPN de Google One est désormais disponible sur certains marchés en dehors des États-Unis. Les nouveaux emplacements comprennent le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Mexique, l’Espagne et le Royaume-Uni. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les abonnés Google One au niveau 2 To (ou supérieur).

Le VPN de Google One n’était disponible qu’aux États-Unis depuis le lancement du service l’année dernière. Google a maintenant déployé le service dans une poignée de nouveaux emplacements, dont le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Mexique, l’Espagne et le Royaume-Uni. Cependant, certaines restrictions restent en place, notamment le fait que vous ne pourrez plus utiliser le VPN si vous voyagez en dehors de ces pays.

Voir également: Qu’est-ce qu’un VPN et pourquoi en avez-vous besoin ?

Deuxièmement, cet avantage n’est ouvert qu’aux abonnés Google One au niveau du forfait 2 To (ou supérieur). Si vous ne l’avez pas déjà fait et que vous souhaitez vous inscrire, le forfait Google One avec 2 To de données de stockage vous coûtera 9,99 $ par mois ou un tarif annuel réduit de 100 $. Une autre chose à garder à l’esprit est que le VPN n’est disponible que sur les appareils Android. Google a mentionné qu’il déploierait éventuellement la prise en charge de Windows, Mac et iOS lors du lancement, mais n’a pas proposé de calendrier exact.

Le VPN Google One a été considéré comme offrant une sécurité «robuste» par un audit indépendant, mais commandé, plus tôt cette année, Google résolvant immédiatement la plupart des problèmes qui ont été soulevés. Cela dit, l’exigence d’abonnement Google One de haut niveau et le manque de prise en charge des appareils maintiennent le VPN au même niveau qu’auparavant. C’est un avantage utile pour les abonnés, mais pas un concurrent VPN grand public, même s’il est disponible dans quelques autres emplacements.

Si vous ne recherchez pas de stockage dans le cloud, que vous souhaitez couvrir tous vos appareils et utiliser un VPN où que vous alliez, il existe de nombreux excellents VPN tiers à considérer à la place.